В столкновении автобусов под Тверью погибли 13 человек. В Сети появилось видео с места аварии

Причиной столкновения двух автобусов в Тверской области стал выезд на встречую полосу. Об этом 5 октября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

По данным полиции, водитель микроавтобуса Ford Transit не успел завершить маневр, оказался на встречной полосе и врезался в «ЛиАз». В пресс-службе уточнили, что в результате аварии погибли тринадцать человек. По предварительной информации, они все ехали в Ford.

На опубликованной порталом Tverigrad.ru видеозаписи с места ДТП видно, что микроавтобус сильно искорежен.

Видео: YouTube/Tverigrad Информационный портал

На месте работают экстренные службы. Для эвакуациии пострадавших, точное число которых уточняется, использовали вертолет Ми-8.

Куда следовали оба транспортных средства, пока неизвестно.