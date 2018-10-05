Обвиняемый в хищении 124 млн из Балтинвестбанка пошел на сделку. Теперь он тоже банкир, но жалеет

По истории о хитром кредите, выданным Балтинвестбанком еще до санации, получены показания, что привели к новому делу. Главное следственное управление полицейского главка предъявило обвинение в незаконной банковской деятельности тому, кто сам рассказал схему.

По информации «Фонтанки», 4 октября главное следственное управление регионального ГУ МВД возбудило уголовное дело по незаконной банковской деятельности. Главным лицом стал петербургский предприниматель Комаров, кому предъявлено обвинение в том, что с начала 2015-го по январь 2016 года вместе с коллегами обналичивал деньги через Балтинвестбанк. Среди выявленных подконтрольных ему компаний есть и Агентство недвижимости "Пальмира".

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Комаров, как генеральный директор ООО «Кулар», был привлечен за мошенничество в особо крупном размере. Тогда обыски начали отрудники «банковского» отдела управления экономической безопасности ГУ МВД. В октябре 2017 года ему вменили хищения путем получения кредита в 63 млн рублей из Балтинвестбанка, как раз на это агентство. На данный момент в том уголовном деле сумма претензий дошла до 124 млн рублей.

Напомним, к 2017 году Балтинвестбанк уже санировался Абсолютбанком.

По данным нашего издания, Комаров еще весной этого года заключил сделку со следствием, что предусматривает не только признание по предъявленному обвинению, но и откровения по тем эпизодам, о которых не знает следствие. Так он поэтапно и пришел к тому, что стал фигурантом нового обнального дела. Следствие уже насчитало ему незаконный доход в 24 млн рублей. То есть в материалах есть факты об обналичивании минимум 300 млн.

Признанный следствием серый банкир продолжает находиться под подпиской о невыезде.

О новой судебной практике по аналогичным новеллам вы можете прочитать в нашем материале «Паника на петербургском рынке теневых денег».