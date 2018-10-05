Три иномарки пострадали в огне на Ветеранов, пока хозяева спали

Три иномарки пострадали в огне в Красносельском районе Петербурга в ночь на 5 октября. Предварительной причиной возгорания стала неисправная электрика одного из автомобилей.

По данным «Фонтанки», пожарных и полицию вызвали во двор дома 150 по проспекту Ветеранов в три часа. Там полыхал черный Nissan Qashqai, огонь также перекинулся на темно-синий Volkswagen Polo. Задело и красный KIA Сeed — у него оплавился бампер. Собственники всех трех иномарок — жильцы 150-го дома.

Криминала в случившемся полиция, на первый взгляд, не усмотрела. Предварительной причиной возгорания называют неисправную электронику «Ниссана» 2013 года выпуска.