Путь в Евросоюз петербуржцам преградила угроза взрыва. Опоздавшая дама затормозила автобус звонком о бомбе

Путешествие из Петербурга в Таллин на автобусе пришлось прервать из-за звонка о заложенной бомбе. «Минёрша» тоже надеялась покинуть Россию, но вместо этого с автовокзала совершила турне в отделение полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 5 октября, накануне около семи вечера в транспортную компанию Eurolines поступил звонок. Женский голос в трубке сообщил о заминировании автобуса до Таллина, который не так давно покинул автовокзал на Обводном канале.

Транспорт пришлось остановить, на улицу вывели 25 человек. Реальной угрозы в автобусе не нашли. Через десять минут путешествие продолжилось.

Тем временем сотрудники полиции нашли «подрывательницу» на автовокзале. Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, с помощью звонка о бомбе дама пыталась остановить уехавший без неё автобус. Сейчас эксцентричный поступок оценивают по меркам Уголовного кодекса.