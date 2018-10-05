В Тверской области на трассе столкнулись два автобуса. Погибли не менее одиннадцати человек

Маршрутка и рейсовый автобус столкнулись в Тверской области утром 5 октября. Сообщается минимум об одиннадцати погибших, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

По данным областного управления МВД, авария произошла на автодороге Тверь – Ржев. Известно, что столкнулись автобусы «ЛиАЗ» и «Форд». Куда они направлялись, а также общее количество пассажиров пока неизвестно.

По данным телеканала НТВ, в результате ДТП погибли 11 человек, МЧС сообщает о 13 погибших. Для эвакуции пострадавших на место направили вертолет Ми-8.

На месте работают экстренные службы. Причины столкновения уточняются.