«Ведомости» сообщили, что на АЗС в России снова будут продавать алкоголь. Запрет не дал нужного эффекта

На автозаправочные станции в России может вернуться алкогольная продукция. Об этом 5 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на участников встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком и двух федеральных чиновников.

По данным издания, на совещании шла речь о согласии правительства на продажу вина и пива на АЗС, чтобы стабилизировать розничный топливный рынок и повысить рентабельность компаний. Источники сообщили, что по итогам встречи были даны соответствующие поручения.

В Минфине и Минтрансе не ответили на запросы Ведомостей». Так же поступили и в ряде нефтяных компаний и крупных ретейлеров.

Запрет торговать алкоголем на АЗС действует в России с 2011 года. В течение последних лет обсуждается идея снова разрешить продажи. Как ранее писал «Коммерсантъ», в Минфине и Минэкономразвития поддерживают возврат алкоголя, поскольку ограничительные меры к нужному результату не привели.