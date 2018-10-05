Медведев одобрил субсидии на бензин и рост налогов для нефтяников. Это должно удержать цены на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, о которой нефтяные компании спорили с Минфином на протяжении последних недель. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания 18 сентября, который был подписан только на днях, рассказали РБК два человека, знакомые с его текстом — близкий к одной из нефтяных компаний и один из консультантов компаний.

Медведев поддержал предложение нефтяников и Минэнерго увеличить бюджетную субсидию на топливо (механизм субсидии — так называемая демпфирующая надбавка — должен заработать со следующего года), говорят источники РБК. Но также премьер поддержал и Минфин, который в ответ на инициативы нефтяников предложил профинансировать часть субсидии за счет роста налога на добычу полезных ископаемых для всей отрасли.

В протоколе совещания у премьера зафиксировано, что снижение базовой цены для бензина и дизельного топлива позволит увеличить субсидию для НПЗ на 230 млрд руб. в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Такая дополнительная субсидия образовалась после решения снизить индикативные цены на нефтепродукты на 5,6 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно.Таким образом, в целом отрасль может получить порядка 600 млрд руб. При этом около 110 млрд руб из них отрасль вернет в бюджет в виде дополнительных налогов.

Субсидия должна помочь нефтяникам удержать розничные цены на бензин в пределах инфляции в следующем году на фоне роста НДС, акцизов, высоких экспортных цен и дешевом рубле, которые делают экспорт крайне выгодным. При этом нефтяники продают топливо на внутреннем рынке по более низким, а с лета еще и замороженным ценам.