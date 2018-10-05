Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине и в Казахастане

На Украине и в Казахстане наблюдается вспышка сибирской язвы, россиянам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом 5 октября сообщает Роспотребнадзор.

В Минсельхозе Казахстана сообщили о карантине в Катон-Карагайском районе из-за вспышки сибирской язвы. Погиб фермер, первые симптомы заболевания появились после употребления в пищу зараженного мяса крупного рогатого скота.

На Украине подтвердился один случай заболевания сибирской язвой в Саратовском районе Одесской области. Всего с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы пять человек, но инфекция подтвердилась только у одного пациента. В Минздраве Украины предполагают, что люди могли заразиться при забое скота на ферме в населенном пункте Меняйловка, сейчас там объявлен карантин.