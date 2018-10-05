На Оганесяна возбудили второе дело по взятке за «Санкт-Петербург-Арену»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении бывшим вице-губернатором Петербурга взятки 25,5 млн рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове.

Как стало известно «Фонтанке», дело в отношении Оганесяна возбудили 1 октября. По новой версии следствия, в начале 2014 года тогдашний вице-губернатор вынудил подрядчика «Инжтрансстрой-СПб» заключить контракт на поставку видеотабло с компанией «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) и перевести ей аванс 50 млн рублей, а фактического руководителя ТДМ Григория Попова склонил к даче взятки. Помогал Оганесяну склонять, решил Следственный комитет, зампред комитета по строительству Александр Янчик. Общая сумма вмененной взятки составила 28 млн рублей. Янчику якобы досталось 2,5 млн, а Оганесян получил 25,5. Деньги ему, кажется, были не особо нужны. СК считает, что Янчик получил всю сумму от взяткодателя в мае 2014 года у станции метро «Владимирская» и положил ее в банковскую ячейку, а Оганесян вспомнил о своей доле почти через год и получил ее у Московского вокзала в марте-апреле 2015-го.

В отношении Оганесяна и Янчика возбуждено дело по статье 290 часть 6 УК «Получение взятки», в отношении Попова – по статье 291 часть 5 «Дача взятки в особо крупном размере». К уголовной ответственности привлечен еще один предприниматель Артем Куспиц, он проходит как посредник во взяточничестве.

Ранее СК расценивал эпизод с видеотабло как мошенничество. Оганесян признал вину и согласился возместить ущерб, но дело вернули в прокуратуру, а оттуда в следствие.

Это второе дело на Оганесяна и Янчика по взятке. Также им предъявили обвинение в получении 20 млн рублей от компании «СЭМ-5» за заключение госконтрактов на подсветку стадиона стоимостью 347 млн рублей и строительство школы за 1,4 млрд. Руководитель фирмы Василий Сливкин заявил о непричастности Оганесяна к взятке.