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Туризм
04.10.2018 23:36
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"РоссTур" объявит о завершении работы в качестве туроператора

Центр бронирования "РоссТур" планирует прекратить деятельность в качестве туроператора, сообщает 4 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора компании Александра Недополза.

По данным АТОР, "РоссТур" объявит о своем решении в пятницу, 5 октября, или в понедельник, 8 октября. При этом компания собирается продолжать агентскую деятельность.

В среду, 3 октября, АТОР сообщала, что проблемы центра бронирования "РоссТур", сотрудничество с которым приостановили четыре крупных российских туроператора – Pegas Touristik, Coral Travel, Sunmar и Intourist, могут быть связаны с нарушением сроков платежей.

Всего, по словам Александр Недополза, через «РоссТур» оформлено более 10 тыс. бронирований туров с вылетами в октябре. Около 40-50% из них (точных цифр пока нет) оплачены частично или полностью. Более 80% туров должны состояться до 20 октября. На период с пятницы (5 октября) по понедельник (8 октября) «РоссТуром» не оплачено туроператорам туров на 15 млн рублей.

По словам Александра Недополза, на данный момент еще продолжаются переговоры с туроператором ANEX Tour. Наибольший объем забронированных туров у «РоссТура» именно по этому оператору. Остальные туроператоры могут возобновить работу с «РоссТуром» только при условии оплаты по всем забронированным турам. В ANEX Tour «Вестнику АТОР» сообщили, что на данный момент условия работы с «РоссТур» не менялись.

Туроператоры начали аннуляции неоплаченных туров центра бронирования «РоссТур». Так, «Интурист будет аннулировать все заявки «РоссТура», стопроцентная оплата которых не поступила за 7 дней до вылета по безвизовым направлениям и за 14 дней – по визовым. «Ряд таких неоплаченных туров уже аннулирован», – сообщил 4 октября «Вестнику АТОР» глава компании Виктор Тополкараев.

Зная о существующем положении дел, в «РоссТуре» рекомендуют агентам оплачивать туры повторно напрямую операторам до 8 октября, иначе бронирования будут аннулированы. По словам г-на Недополза, предполагается, что деньги агенты смогут вернуть в страховой компани.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что "РоссТур" формально является туроператором: сведения о нем внесены в единый федеральный реестр, компанией ERV предоставлены финансовые гарантии на 50 млн рублей. Фактически же это центр бронирования, а "офисы продаж"- это турагентства, которые через него покупали для своих клиентов туры других туроператоров.

В списке "офисов" на сайте компании представлено 422 агентства в 161 городе. Больше всего в Екатеринбурге – 54, в Санкт-Петербурге – 44, в Москве – 19, в Омске – 17, в Самаре – 15, точки продаж есть в Казани, Нижнем Новгороде, Тольятти, пояснила Тюрина.

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