18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +11
$ 66.21р
76.05р
02:13 05.10.2018
Расширенный поиск

Общество
04.10.2018 23:23
Печать

СМИ назвали выдавшего Чапман и других агентов разведчика Потеева живым

Экс-полковник Службы внешней разведки России Александр Потеев жив, несмотря на сообщения о его смерти, которые появились в 2016 году. Об этом журналист Би-би-си Марк Урбан, специализирующийся на теме спецслужб, написал в своей книге «Файлы Скрипаля», посвященной другому экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. О том, что Потеев на самом деле жив, пишет и BuzzFeed.

По информации Урбана, в США предполагают, что сообщение о смерти Потеева было распространено в надежде выявить его местонахождение, российская разведка таким образом хотела проследить каналы общения друзей и семьи Потеева.

Александр Потеев руководил американским отделом Управления «С» (нелегальная разведка) СВР. Как установило следствие, в 2010 году он передал США сведения о сети российских разведчиков-нелегалов. Были дискредитированы всего десять человек, в том числе Анна Чапман и генерал-майор СВР, Герой Союза Михаил Васенков. Российских разведчиков задержали и обменяли на ученого Игоря Сутягина и троих бывших сотрудников спецслужб — Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля.

Потеев после разоблачения российских агентов в США уехал из России. В 2011 году он был заочно осужден на 25 лет. В 2016 году «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщил, что Потеев, «по некоторым данным», умер в США.

BuzzFeed опубликовал свой материал после Би-би-си. Американское издание объясняет, что узнало о том, что Потеев жив, еще в 2017 году и запросило комментарий у ЦРУ. В спецслужбе тогда якобы попросили не разглашать информацию о том, что Потеев жив, так как тогда возрастет угроза его жизни.

В прошлом месяце New York Times сообщила, что в 2014 году в США приезжал предполагаемый киллер, который смог добраться до дома одного из самых важных информаторов ЦРУ, россиянина, который секретно жил во Флориде. Кроме того, он посетил еще один город, где живут родственники этого информатора ЦРУ. По информации Би-би-си, в материале NYT речь шла именно о Потееве.

После этой истории Потеев переехал, и долгое время о нем не было никаких сведений, а затем «Интерфакс» сообщил о его смерти. Тем не менее, как утверждает BuzzFeed, после сообщения о смерти Потеева он зарегистрировался как избиратель, а потом получил лицензию на рыбную ловлю. В этих публично доступных документах он зарегистрирован под своим именем, разве что второе имя указано как Ник (отчество Потеева — Николаевич). В документах Потеев также указал дату рождения — 7 марта 1952 года. Именно в этот день и родился бывший полковник, писала в 2011 году «Новая газета». Кроме того, публично доступны адрес и телефон Потеева.

Впрочем, как выяснил BuzzFeed, дом по адресу, где зарегистрирован Потеев, принадлежит его родственникам, которые не согласились отвечать на вопросы журналистов.

Источник: РБК

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «ЦДС»
04.10.2018 17:04

Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя»

Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в декабре.
ПАО «Группа ЛСР»
04.10.2018 16:16

Жилой комплекс Riviere Noire аккредитован ведущими банками

Жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire, который «Группа ЛСР» строит в Приморской районе Санкт-Петербурга вблизи набережной Черной речки, аккредитован сразу несколькими ведущими банками
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
04.10.2018 15:47

ГК «Лидер Групп» стала номинантом конкурса «Строймастер – 2018»

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер – 2018» ежегодно отмечает мастеров строительного дела
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
04.10.2018 15:39

«Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор компании Enel Франческо Стараче на полях РЭН обсудили сотрудничество в области цифровизации электросетевого комплекса в России
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети»
04.10.2018 15:32

«Россети» и Мурманская область продолжат работу над развитием региона

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский на полях Российской энергетической недели провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
04.10.2018 13:21

РосСтройИнвест вывел на рынок новый пул квартир в ЖК NEW TIME

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир во втором корпусе жилого комплекса NEW TIME*, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Setl City
04.10.2018 12:29

Setl City начала строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо»

Setl City приступила к строительству третьего детского сада в ЖК комфорт-класса «Чистое небо». Дошкольное образовательное учреждение с бассейном, рассчитанное на 220 мест, разместится между корпусами 5.2 и 6. Проектирование и строительство ведется полностью на средства Setl City
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.10.2018 12:19

Аэрофлот назовет один из своих новых самолетов в честь Станислава Говорухина

Тем самым авиакомпания увековечит память выдающегося кинорежиссера и актера, политического и общественного деятеля, который ушел из жизни 14 июня 2018 года.
предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
04.10.2018 12:02

Петербуржцы выбирают дома у парков

В «Петербургской Недвижимости» провели опрос на тему «Что хотели бы видеть у себя во дворе горожане» и пришли к выводу: экологичность и здоровый образ жизни продолжают набирать популярность
ГК «Эталон»
03.10.2018 18:29

Группа «Эталон» на 4 месте в топ-10 лидеров по объему реализации в строительстве

Группа «Эталон» заняла 180 место в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 (Эксперт РА) по итогам 2017 года, поднявшись на 45 позиций по сравнению с прошлым годом. Компания при этом заняла 4 место в топ-10 лидеров строительной отрасли России по объему реализации: в 2017 году выручка Компании составила 70,6 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году
фото предоставлено компанией BRP
03.10.2018 18:25

Канадский бренд техники для активного отдыха и спорта приходит в Петербург

Компания BRP перешла к прямой работе в России с июля и сегодня празднует официальное открытие своего российского офиса
Магазин "Кей"
03.10.2018 16:46

Подборка игровых ноутбуков в КЕЙ

КЕЙ рассказал об интересных геймерских ноутбуках, которые потянут все популярные современные игры.