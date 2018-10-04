Американка, обвинившая Роналду в изнасиловании, требует от него компенсацию в $200 тысяч

Американка Кэтрин Майорга, которая обвинила португальского футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании, требует от него компенсацию в размере $200 тыс.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Independent. В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях". При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду – футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка ему отказывала. Адвокат футболиста Кристиан Шерц заявил о недопустимости сообщения о подозрении в области частной жизни и будет добиваться правовой защиты для своего клиента. В октябре стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование в отношении футболиста по делу об изнасиловании.

Отмечается, что полиция Лас-Вегаса ведет расследование по этому делу с августа. На пресс-конференции адвокатов Майорги было, в частности, сказано, что она получила психологические травмы, которые, по мнению врачей, сделали ее "некомпетентной" в вопросе заключения соглашения о неразглашении событий 2009 года с представителями футболиста. Адвокаты Майорги подали иск, на который футболист должен ответить в течение 20 дней, от Роналду требуется возместить ущерб в размере $200 тыс.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского "Реала" в "Ювентус" за €100 млн.