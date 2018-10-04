В Карачаево-Черкесии задержали членов экстремисткой ячейки

Силовики в Карачаево-Черкесии задержали 8 членов религиозно-экстремистской организации, распространявших идеи радикального ислама, сообщает МВД по республике.

"Сотрудниками МВД и УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике пресечена деятельность ячейки приверженцев международной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ), которая решением Верховного суда РФ в 2010 году признана экстремистской", — говорится в сообщении.

Группа действовала на территории Ногайского района, члены ячейки распространяли идеи радикального ислама и вынашивали намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления, добавили в МВД.

"В результате совместной спецоперации, задержаны 8 членов экстремистской организации – жители Карачаево-Черкесии. В ходе обследования домовладений задержанных изъято огнестрельное оружие, электронные носители с материалами экстремистской направленности, а также религиозная литература экстремистского содержания", — отмечает ведомство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.