Кортеж президента Польши сбил ребенка на пешеходном переходе в Освенциме

В польском Освенциме кортеж президента Польши Анджея Дуды сбил девятилетнего ребенка, который на самокате переезжал по пешеходному переходу недалеко от полицейского участка. Об этом сообщает в четверг, 4 октября, rmf24.

Отмечается, что президентский кортеж снизил скорость, когда заметил мальчика, переезжающего на самокате через пешеходный переход. Когда колонна снова начала двигаться, другой мальчик на самокате врезался в одну из машин колонны, после чего поднялся на ноги и начал убегать.

Отмечается, что скорость машин была маленькая, а офицеры провели осмотр и вызвали скорую ребенку, которого впоследствии отвезли в районную больницу в Освенциме для наблюдения.

По данным пресс-секретаря президента Польши, ребенок не получил серьезных травм и вскоре его забрали родители. После этого Дуда проведал ребенка и подарил ему большого плюшевого медвежонка.