Кокорин вернулся. Первая победа "Зенита" Сергея Семака в групповом этапе Лиги Европы

Скандал вокруг формы, гол Александра Кокорина и первое место в турнирной таблице: отдел спорта "Фонтанки" рассказывает всю правду о былинной победе "Зенита" над чешской "Славией".

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Напомним: в первом туре группового этапа, куда "Зенит" попал, мягко говоря, со скрипом, команда Семака упустила победу в столице Дании. "Славия" в тот же день обыграла экс-команду Зинедина Зидана с минимальным счетом.

4 октября болельщики в Приморском парке победы с интересом пытались расставить набор полузащитников из клубного телеграм-канала, останавливались у скамеек и урн и прикидывали схемы. С трибун показалось, что Семак перешел окончательно на прогрессивную схему 4-2-2-2 с ромбом в атаке: на левом фланге вышел Александр Ерохин, на правом – Роберт Мак. Чуть ниже Артема Дзюбы не в первый раз расположился Себастьян Дриусси.

На 15 минуте неожиданно Эльмир Набиуллин вывалился одни на один, пробил по воротам, но у воспитанника татарстанского футбола мяч свалился с ноги и улетел на трибуны. "Спарта" неожиданно очнулась на 20 минуте, и левый защитник чехов Ян Боржил пробил под перекладину. Скучавший до того Андрей Лунев уверенно выбросил левую руку и перевел мяч на первый угловой удар "Славии" (к слову, этот же юноша угрожал тем же воротам Лунева в игре сентябрьской игре Россия-Чехия, которая завершилась разгромом). Следующие 10 минут прошли почти без моментов. Как и концовка тайма. "Копенгаген" к этому моменту выигрывал у "Бордо" со счетом 1:0 на выезде благодаря голу Пьероса Сотериу.

Второй тайм тоже начался в летаргическом темпе. Команды попеременно включали режим высокого прессинга, но режим этот конвертировался в нулевое количество голевых моментов.

Главной сенсацией пока оставался баннер объединенного фанатского виража: "в цветах "Зенита" нет фиолетового". Косвенно этот баннер цитировал футболку болельщика петербургского клуба: 10 августа 2004 года в выездном матче против австрийского "Пашинга" петербургский фанат Валера Оптимист выбежал на поле в футболе с надписью, которая вызвала много обсуждений постфактум. На груди той самодельной футболки значилась надпись "в цветах "Зенита" нет черного". На всякий случай, на спине был зафиксирован перевод: "there is no black in the colours of Zenit". Считается, что баннер с новой версией слогана, провисевший до конца матча, – протест против третьего фиолетового комплекта формы, который "Зенит" использовал в матчах против "Кайрата" и "Волгаря". В кулуарах обсуждалось, что сами фанаты в свое время просили, чтоб у клуба появился третий комплект, но вот с фиолетовым что-то не сложилось. К слову, дизайнеров технического партнера "Зенита" на это решение вдохновили яйца Феберже. Но судя по всему, исторический контекст не очень трогает петербургских фанатов. Волшебным образом фанатов поддержал даже Николай Валуев в Твиттере: "говорил с парнями из фан-движа Зенита. Я поддерживаю их позицию относительно цветов игровой формы Зенита. В цветах Зенита нет фиолетового цвета. Не надо ничего выдумывать. Традиции ленинградского футбола дороги нам. Сине-бело-голубые мы". Орфография и пунктуация автора сохранены, и непонятно, где начинать дискуссию: в истории петербургского клуба есть почти два десятка лет, когда "Зенит" играл в красно-белом, да и голубой в геральдике появился только во времена Михаила Горбачева.

Спустя четверть часа сработал второй темп: Дриусси в одно касание пробил по воротам Ондржея Коларжа под скандирование болельщиков "Когда переехал – не помню, наверное, был я бухой". Главный арбитр матча турок Хюсейни Гючек гол отменил: положение вне игры. Сразу после этого на поле вышли Александр Кокорин и Далер Кузяев (вместо Себастьяна и Мака). Вскоре после диктор стадиона, актер театра "Балтийский дом" Константин Анисимов сообщил явку: 45408 болельщиков пришли на матч группового этапа против безвестной чешской команды, которую когда-то во времена все того же Горбачева тренировал Властимил Петржела, столь дорогой петербургским любителям футбола.

Казалось бы, матч катился к уверенной безрадостной ничьей, но решающее слово взял вышедший на замену Кокорин: стремительная контратака, восстановившийся после травмы крестообразных связок Александр вывалился под гениальную передачу Паредеса и в одно касание пробил в дальний угол Коларжа. Уже через через 3 минуты Лунев вытащил мяч из-под перекладины. Стадион выдохнул.

Тем временем в Бордо французы сравняли: на 84 минуте Юнусс Санкере забил датчанам. На "Санкт-Петербург Арене" на поле вышел Антон Заболотный (вместо травмированного Эльмира Набиуллина).

Семак после матча в очередной раз адекватно оценил силу нынешнего "Зенита": "Считаете, не заслужили? Прекрасный мяч забили, шикарная передача получилась у Паредеса. Кокорин мог забивать еще. Количество ударов не может радовать, но победа важная, поздравляю команду и болельщиков с этим. Повторюсь, фаворитов в группе нет. Если кто-то считает иначе, то я не согласен. Почему много ударов? Не всегда встречали соперников, но большинство ударов не были опасны. Количество ударов нельзя проецировать на их опасность. Били много, потому что у «Славии» есть футболисты с поставленным и хорошим ударом. Не хватало компактности между линиями и в центральной зоне, из-за чего возникали моменты, которыми пользовались соперники. Хорошая, трудовая победа, которая далась непросто. Но просто и не бывает, об этом мы не раз говорили".

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски на пресс-конференции предсказуемо грустил: "«Зенит» очень опасен с мячом, поэтому мы постарались быть активнее. Сейчас неприятные ощущения – игра хорошая, а уезжаем ни с чем. Все наши труды не были вознаграждены".

Благодаря этой победе "Зенит" вышел на первое место в группе С. "Копенгаген" при этом умудрился выцарапать выездную победу во Франции и оказался на второй строчке: на 90 минуте победный гол забил Роберт Сков. На счету "Славии", к слову, 11 ударов в створ ворот и 12 угловых, и оттого победа в минувший четверг выглядит еще сюрреалистичней.

Лунев в микст-зоне спокойно расставил приоритеты: "Нам говорили, что они без нападающих приехали. Я, если честно, думал, что мы играем дома и будем больше владеть мячом, наоборот они прижмутся в оборону. А получилось – 50 на 50 процентов, даже чуть побольше. Самое главное – выиграли".

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"