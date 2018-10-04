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Общество
04.10.2018 21:59
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Украина задумала масштабные военные учения на Азовском море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные проведут масштабные учения на Азовском море. Об этом он сказал журналистам, передают "Українськi новини".

"Украинские военные тоже проведут серьезные учения на Азовском море", – сказал Турчинов, напомнив о намерении России провести учения на Азовском море в ближайшее время.

По его словам, украинские военные на данный момент усиливают береговую охрану и наращивают авиационную компоненту.

Как ранее сообщалось, Украина намерена создать военно-морскую базу на Азовском море до конца 2018 года, для чего перебросила два корабля в Мариуполь. Заместитель начальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко рассказал, что военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца 2018 года в Бердянске, будет иметь среди приоритетных направлений нейтрализацию российской минной угрозы.

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