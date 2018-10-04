Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Славией»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Славии» в четверг, 4 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил Александр Кокорина на 80 минуте с передачи Леандро Паредеса.

Напомним, что Кокорин пропустил полгода из-за травмы крестообразных связок. Впервые после повреждения, полученного в марте, он сыграл 23 сентября. 26 сентября Александр забил первый после возвращения гол.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 4 очка и возглавил таблицу группы С. Лидирующая до этого «Славия» с тремя очками опустилась на вторую строчку. Следующий матч «Зенит» проведет 7 октября в Петербурге против «Краснодара» в чемпионате Российской премьер-лиги.