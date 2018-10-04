МИД назвал обвинения Нидерландов срежиссированной акцией

Министерство иностранных дел РФ назвало "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией обвинения в попытке провести хакерскую атаку в Гааге, которые власти Нидерландов выдвинули в отношении российских граждан.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

"Обратили внимание и на то, что на пресс-конференции министерства обороны Нидерландов присутствовал представитель Великобритании, прочно удерживающей "лидерство" по числу абсурдных антироссийских выпадов. Все это опять же по "странному" стечению обстоятельств совпало с обвинениями Лондона в отношении нашей страны в кибератаках на ряд организаций, включая Всемирное антидопинговое агентство WADA", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

В ведомстве заключили, что "с учетом всех этих факторов приходим к выводу об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении нашей страны".

США вслед за Нидерландами обвинили российские спецслужбы в кибератаках на различные организации, в том числе Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), антидопинговые организации и спортивные федерации различных стран. Предполагаемых "российских офицеров" обвиняют в кибервзломе спортивных организаций, химлаборатории и ядерной компании в США, сообщил в четверг американский минюст.