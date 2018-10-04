«В цветах «Зенита» нет фиолетового». Фанаты пикетируют новые цвета своего клуба

Во время матча группового этапа Лиги Европы против «Славии» (Чехия) болельщики футбольного клуба «Зенит» выступили против фиолетовой формы. На фанатском вираже они вывесили баннер с надписью «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

«Зенит» представил резервный комплект формы в июле 2017 года. «Вдохновением для нее послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», – презентовал клуб.

Впервые петербургская команда сыграла в новых для себя цветах лишь через год, в сентябре 2018. Это был товарищеский матч против «Кайрата».

Позже «Зенит» еще дважды выходил в фиолетовом в матчах Кубка России.

Игра между «Зенитом» и «Славией» 4 октября проходит на стадионе «Санкт-Петербург».