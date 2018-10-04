18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +7
$ 66.21р
76.05р
23:29 04.10.2018
Расширенный поиск

Финляндия
04.10.2018 20:12
Печать

Совет Европы: Русофобия и дискриминация русскоязычных в Финляндии усилились после крымского кризиса

Совет Европы 4 октября выпустил новый доклад о том, как Финляндия реализует положения Европейской Хартии о региональных языках или языках меньшинств. Несмотря на взятые обязательства, Финляндия не справляется в полной мере с их выполнением на практике и не предпринимает решительных мер по содействию русскому языку, заявили эксперты.

«Представители русскоязычного сообщества, с которыми встречался Комитет экспертов во время своего визита, указывали на то, что русофобия и дискриминация русскоязычного меньшинства в Финляндии являются общими и стали еще сильнее после крымского кризиса. По их словам, то, как русские изображаются в средствах массовой информации, способствует вспышке ненавистнических высказываний. В результате русскоязычные дети и молодежь не хотят изучать свой родной язык в школе и даже боятся говорить на нем публично», – говорится в докладе Совета Европы. 

В докладе приводится случай, когда двум русскоязычным детям было сказано не говорить по-русски во время перерывов в школе. Инцидент был рассмотрен омбудсменом по вопросам недискриминации.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Финляндия» на минувших выходных выиграла 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова. Девушка тоже вспоминает о нападках в школе. «Фонтанка» ранее писала о случае, когда русскоговорящая школьница столкнулась с неприязнью одноклассников.

На рынке труда русскоязычные тоже сталкиваются с трудностями: им приходится отправлять в два раза больше заявок, чем финнам, чтобы получить приглашение на собеседование.

«Русский как родной язык предлагается в обязательном образовании в течение двух часов в неделю, когда в классе, по меньшей мере, насчитывается шесть учеников. Чтобы достичь этого числа, учеников из разных классов иногда объединяют в один класс. Поэтому уровень этих разнородных классов довольно низок. Кроме того, занятия не оцениваются, поэтому ученики не мотивированы к участию. Возникают трудности с поиском квалифицированных русскоязычных учителей, их немного, и они вынуждены перемещаться из одной школы в другую. Материалов для обучения не хватает, а те, что привезены из России или Эстонии, не подходят», – продолжают эксперты.

Русскоязычные, живущие в Финляндии, настаивают, что информации о русских в истории Финляндии много, но они представлены в негативном свете.

Однако в докладе присутствует не только критика. Так, эксперты отмечают, что в Финляндии существуют русскоязычные СМИ, в частности, YLE Novosti в рамках общественной теле-, радиокомпании YLE делают выпуски новостей и публикуют материалы онлайн. В городе-спутнике финской столицы Эспоо есть русскоязычная библиотека. Кроме того, государство финансирует фонд Cultura, который развивает культуру живущих в Финляндии русскоязычных и проводит фестивали. Минкульт также поддерживает трансграничное сотрудничество.

«Принятие решительных действий по содействию русскому языку» – единственный невыполненный Финляндией пункт из 12.

Стоит также отметить, что Финляндия, Польша и Румыния – единственные страны в Европейском Союзе, которые ратифицировали Хартию Совета Европы о языках меньшинств, официально объявив русский язык одним из языков меньшинств и взяв на себя ряд обязательств по его защите. В странах Балтии Хартия не была ратифицирована.

Справка:

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств вступила в силу в Финляндии в 1998 году и распространяется на следующие языки: карельский, язык рома, русский, инари, северный и сколтский саамы, шведский, татарский и идиш. В Финляндии проживает примерно 70 тыс. русскоязычных.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «ЦДС»
04.10.2018 17:04

Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя»

Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в декабре.
ПАО «Группа ЛСР»
04.10.2018 16:16

Жилой комплекс Riviere Noire аккредитован ведущими банками

Жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire, который «Группа ЛСР» строит в Приморской районе Санкт-Петербурга вблизи набережной Черной речки, аккредитован сразу несколькими ведущими банками
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
04.10.2018 15:47

ГК «Лидер Групп» стала номинантом конкурса «Строймастер – 2018»

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер – 2018» ежегодно отмечает мастеров строительного дела
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
04.10.2018 15:39

«Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор компании Enel Франческо Стараче на полях РЭН обсудили сотрудничество в области цифровизации электросетевого комплекса в России
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети»
04.10.2018 15:32

«Россети» и Мурманская область продолжат работу над развитием региона

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский на полях Российской энергетической недели провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
04.10.2018 13:21

РосСтройИнвест вывел на рынок новый пул квартир в ЖК NEW TIME

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир во втором корпусе жилого комплекса NEW TIME*, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Setl City
04.10.2018 12:29

Setl City начала строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо»

Setl City приступила к строительству третьего детского сада в ЖК комфорт-класса «Чистое небо». Дошкольное образовательное учреждение с бассейном, рассчитанное на 220 мест, разместится между корпусами 5.2 и 6. Проектирование и строительство ведется полностью на средства Setl City
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.10.2018 12:19

Аэрофлот назовет один из своих новых самолетов в честь Станислава Говорухина

Тем самым авиакомпания увековечит память выдающегося кинорежиссера и актера, политического и общественного деятеля, который ушел из жизни 14 июня 2018 года.
предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
04.10.2018 12:02

Петербуржцы выбирают дома у парков

В «Петербургской Недвижимости» провели опрос на тему «Что хотели бы видеть у себя во дворе горожане» и пришли к выводу: экологичность и здоровый образ жизни продолжают набирать популярность
ГК «Эталон»
03.10.2018 18:29

Группа «Эталон» на 4 месте в топ-10 лидеров по объему реализации в строительстве

Группа «Эталон» заняла 180 место в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 (Эксперт РА) по итогам 2017 года, поднявшись на 45 позиций по сравнению с прошлым годом. Компания при этом заняла 4 место в топ-10 лидеров строительной отрасли России по объему реализации: в 2017 году выручка Компании составила 70,6 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году
фото предоставлено компанией BRP
03.10.2018 18:25

Канадский бренд техники для активного отдыха и спорта приходит в Петербург

Компания BRP перешла к прямой работе в России с июля и сегодня празднует официальное открытие своего российского офиса
Магазин "Кей"
03.10.2018 16:46

Подборка игровых ноутбуков в КЕЙ

КЕЙ рассказал об интересных геймерских ноутбуках, которые потянут все популярные современные игры.