Совет Европы: Русофобия и дискриминация русскоязычных в Финляндии усилились после крымского кризиса

Совет Европы 4 октября выпустил новый доклад о том, как Финляндия реализует положения Европейской Хартии о региональных языках или языках меньшинств. Несмотря на взятые обязательства, Финляндия не справляется в полной мере с их выполнением на практике и не предпринимает решительных мер по содействию русскому языку, заявили эксперты.

«Представители русскоязычного сообщества, с которыми встречался Комитет экспертов во время своего визита, указывали на то, что русофобия и дискриминация русскоязычного меньшинства в Финляндии являются общими и стали еще сильнее после крымского кризиса. По их словам, то, как русские изображаются в средствах массовой информации, способствует вспышке ненавистнических высказываний. В результате русскоязычные дети и молодежь не хотят изучать свой родной язык в школе и даже боятся говорить на нем публично», – говорится в докладе Совета Европы.

В докладе приводится случай, когда двум русскоязычным детям было сказано не говорить по-русски во время перерывов в школе. Инцидент был рассмотрен омбудсменом по вопросам недискриминации.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Финляндия» на минувших выходных выиграла 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова. Девушка тоже вспоминает о нападках в школе. «Фонтанка» ранее писала о случае, когда русскоговорящая школьница столкнулась с неприязнью одноклассников.

На рынке труда русскоязычные тоже сталкиваются с трудностями: им приходится отправлять в два раза больше заявок, чем финнам, чтобы получить приглашение на собеседование.

«Русский как родной язык предлагается в обязательном образовании в течение двух часов в неделю, когда в классе, по меньшей мере, насчитывается шесть учеников. Чтобы достичь этого числа, учеников из разных классов иногда объединяют в один класс. Поэтому уровень этих разнородных классов довольно низок. Кроме того, занятия не оцениваются, поэтому ученики не мотивированы к участию. Возникают трудности с поиском квалифицированных русскоязычных учителей, их немного, и они вынуждены перемещаться из одной школы в другую. Материалов для обучения не хватает, а те, что привезены из России или Эстонии, не подходят», – продолжают эксперты.

Русскоязычные, живущие в Финляндии, настаивают, что информации о русских в истории Финляндии много, но они представлены в негативном свете.

Однако в докладе присутствует не только критика. Так, эксперты отмечают, что в Финляндии существуют русскоязычные СМИ, в частности, YLE Novosti в рамках общественной теле-, радиокомпании YLE делают выпуски новостей и публикуют материалы онлайн. В городе-спутнике финской столицы Эспоо есть русскоязычная библиотека. Кроме того, государство финансирует фонд Cultura, который развивает культуру живущих в Финляндии русскоязычных и проводит фестивали. Минкульт также поддерживает трансграничное сотрудничество.

«Принятие решительных действий по содействию русскому языку» – единственный невыполненный Финляндией пункт из 12.

Стоит также отметить, что Финляндия, Польша и Румыния – единственные страны в Европейском Союзе, которые ратифицировали Хартию Совета Европы о языках меньшинств, официально объявив русский язык одним из языков меньшинств и взяв на себя ряд обязательств по его защите. В странах Балтии Хартия не была ратифицирована.