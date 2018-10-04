Объявлен состав «Зенита» на матч Лиги Европы со «Славией»
Тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» во главе с Сергеем Семаком объявил вечером 4 октября стартовый состав команды на матч 2-го тура Лиги Европы против чешской «Славии».
С первых минут на поле выйдут Андрей Лунев, Александр Анюков (капитан), Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси и Артем Дзюба.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитСлавия! pic.twitter.com/K6Bfb4ExIZ— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 октября 2018 г.
Напомним, игра между «Зенитом» и «Славией» начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в 19:55.