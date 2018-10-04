«Фонтанка» за 60 секунд — 4 октября

Георгий Полтавченко ушёл с политической арены Петербурга так же, как и работал, – тихо и без истерик. В соцсетях возбудились так, как будто он каждому персонально в суп плюнул. А серьезные люди вспомнили о серьезном.

Эрмитаж и немножко нервно — корреспондент «Фонтанки» Венера Галеева побывала в «глазу урагана» рядом с Александром Бегловым и Георгием Полтавченко.

Глав комитетов и районных администраций в пятницу, 5 октября, собирают в актовом зале Смольного. Телеграммы с приглашениями были разосланы чиновникам накануне.

Петербург — родина газовой промышленности. Объясняем, о чем было первое выступление Беглова в статусе врио.

За год до губернаторских выборов и за неделю до отставки Георгия Полтавченко в Смольном начали учиться отслеживать настроения граждан по социальным сетям. Выяснили, пригодится ли это новому градоначальнику.

В Петербурге, между тем, опять можно парковаться везде и бесплатно. МВД открыло свои базы данных для чиновников, которые выписывают штрафы за парковку, но наябедничать на нарушителей все равно не получится. Потому что надо знать всех поименно.

В портовом здании на Межевом канале сотрудник крупнейшего портового оператора подорвался на ракетнице с реактивным двигателем. Он дернул за веревочку, торчащую из стола.

«Компания Усть-Луга» судится с Росавтодором и имеет все шансы выиграть. Землю под строительство автодороги на этот раз отобрали не у тех.

Помогайте правильно. Объясняем, что лично вы можете сделать для подопечных благотворительных фондов прямо сейчас.

Продюсер и режиссер, видимо, били Тома Харди на съемках фильма-комикса «Веном». Иначе как им удалось укротить этого зверя? Кино, говорят, огонь.