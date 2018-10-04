Кто пойдет на выборы губернатора Петербурга

В Петербурге обсуждают сценарий выборов, при котором интересы власти будут представлять сразу два кандидата. Что увидят горожане в бюллетенях в 2019 году, выясняла “Фонтанка”.

Александр Николаев/Интерпресс

Политическое будущее Петербурга в одночасье изменил визит Владимира Путина в Петербург 3 октября. Росчерком пера президент поменял градоначальника и, соответственно, будущего кандидата от власти. Впрочем, сценарий выборов в Северной столице в 2019 году в Кремле начали переписывать еще раньше, после победы технических кандидатов в сентябре в регионах России.

При назначении бывшего полпреда Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Владимир Путин произнес: «К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе».

Из-за такой неопределенности в политических кругах Петербурга начали мусолить слух: будто бы на самом деле Беглов, как и в 2003 году, нужен для того, чтобы придержать власть для кого-то. Тогда он придерживал кресло для Валентины Матвиенко. Вдобавок про саму Матвиенко еще и поговаривают, будто бы она собралась уходить из Совета Федерации.

Конспирологические рассуждения остановил уходящий из Смольного Георгий Полтавченко: «Я уже не политический руководитель города, не губернатор, и, как гражданин, я свой голос отдаю Александру Беглову. Будет ли он выдвигаться, надо его спросить», – сообщил экс-губернатор журналистам на прощание. Чиновникам же он дал наказ готовиться к следующим выборам, заодно охарактеризовав преемника: «Он не допустит никаких клоунад, никаких политических буффонад, никакой трескотни, которая, к сожалению, возникает в нашем городе в некоторых местах. Когда пытаются заставить наших детей забыть о нашей истории великого государства». Беглов поспешил ответить любезностью: «Когда я в свое время сменял Георгия Полтавченко на посту полпреда ЦФО, я увидел, что под его руководством округ из коммунистического, «красного», превратился в православный. Вы, Георгий Сергеевич, человек православный. Я тоже православный и этим горжусь».

Но фактическая замена одного кандидата от власти на другого с сохранением команды правительства вряд ли сильно поменяет ход сентябрьских выборов, разве только в том случае, если новый губернатор выберет для себя путь более публичного политика, нежели его предшественник. Как утверждают собеседники «Фонтанки», именно поэтому в администрации президента задумались о варианте сценария выборов, когда от власти фактически выступают на выборах два кандидата. Предположительно вторым может стать глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Накануне телеграм-канал «Незыгарь» сообщил, что Владимир Путин предложил Артемьеву поучаствовать в губернаторских выборах в Петербурге.

«В этой ситуации развитие событий может быть таким: есть условный Беглов (не факт, что будет он, возможно, и кто-то другой, но столь же консервативный), есть Артемьев и несколько оппозиционных кандидатов, которые друг у друга перетягивают голоса. В итоге побеждает либо Беглов, так как оппозиционеры не смогли договориться и получили одинаково маленький результат, или во второй тур выходит наиболее сильная фигура (Артемьев) и Беглов. Таким образом, кто бы ни победил, оба являются провластными политиками», – объяснил «Фонтанке» политтехнолог, близкий к администрации президента и пожелавший остаться неназванным.

Официального подтверждения о переговорах Артемьева с Кремлем за сутки так и не появилось. Петербургские политики тем не менее уверены, что вброс может оказаться правдой, в личных разговорах в качестве аргумента они упоминают источники в Москве. К слову, Игорь Артемьев уже участвовал в выборах губернатора Петербурга: в 2000 году он проиграл Владимиру Яковлеву, набрав 14 %, в 2003 году рассматривался наряду с Михаилом Амосовым как кандидат на то, чтобы представлять «Яблоко».

Если и сейчас Игорь Артемьев соберется идти на выборы, ему предстоит договориться с местным партийным активом, в противном случае местное «Яблоко», и так переругавшееся между собой, расколется еще больше. Предпосылки к этому есть. Больше всех ударит возможное участие Артемьева в выборах губернатора по яблочнику Борису Вишневскому, уже заявившему о намерениях баллотироваться на этот пост. «Нас рассудит партия, но я пока не получил подтверждения, что президент сделал предложение Артемьеву участвовать в выборах», – подчеркнул петербургский депутат.

Еще один конфликт в оппозиционной среде зреет после записи в соцсетях Алексея Навального. Политик предложил своим сторонникам поддержать Оксану Дмитриеву: «На прошлые выборы губернатора Санкт-Петербурга не была допущена Оксана Дмитриева. Она бы легко победила бестолкового Полтавченко. А в этот раз она победит Беглова. Надо требовать допуска Дмитриевой на выборы». В «Партии Роста» восприняли этот комментарий воодушевленно и даже выпустили заявление: «Губернатор такого города, как Санкт-Петербург, должен быть сильным, профессиональным, хорошим организатором, известным в городе политиком, а не кандидатом-анекдотом, победителем конкурса "спарринг-партнеров"».

Зато к посту Алексея Навального ревностно отнесся тот же Борис Вишневский. «Я не хочу напоминать, но когда сторонников Навального задерживают, они звонят мне, а не Оксане Генриховне», – огорчился несправедливости яблочник. Видеть на выборах губернатора единого кандидата от оппозиции (если, конечно, это будет не он) Вишневский в беседе с «Фонтанкой» не захотел: «Пусть у жителей будет разнообразие, так даже лучше. При честных выборах Беглов их все равно не выиграет».

Горячая точка может образоваться и в «Партии Роста», членом фракции которой является беспартийный Максим Резник. Депутат петербургского парламента с одной стороны поддерживает главу фракции Оксану Дмитриеву, но одновременно сочувствует и оппозиционерке Ксении Собчак, которая то ли будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы города, то ли готова уступить место более достойному кандидату. «Я за регистрацию всех кандидатов. А уже после регистрации буду выбирать, кого поддерживать», – сообщил «Фонтанке» Резник.

Фактически для большинства желающих поучаствовать в губернаторской гонке будет стоять вопрос прохождения муниципального фильтра. Процедура предполагает сбор подписей 10 процентов муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в губернаторы. В Петербурге 90 процентов муниципальных депутатов избраны от «Единой России», что автоматически перечеркивает возможное участие в кампании оппозиционеров, не договорившихся с властью.

«Этот фильтр вводился для того, чтобы на выборах не было случайных людей, но кандидат от парламентской партии уже не случайный, поэтому я считаю, что «Единая Россия» должна дать возможность пройти фильтр коллегам по парламенту или тем, кого они выдвинут», – говорит Максим Резник, добавляя, что Ксения Собчак своим участием в президентской кампании также доказала, что она не случайный человек. Лидер фракции «Справедливой России» в Законодательном собрании Алексей Ковалев, напротив, уверен, что участвовать в выборах с муниципальным фильтром нельзя, потому что тогда власть допускает только тех, кто ей удобен. «Но это моя личная позиция, а кто будет от нашей партии, я не знаю, наверное, идут консультации с Москвой», – добавил он. Другие партийцы отмечают, что наиболее вероятным кандидатом в губернаторы от «СР» должна стать глава отделения Марина Шишкина, однако окончательного решения еще не принято.

В подвешенном состоянии находятся и коммунисты. Дело в том, что в декабре местную КПРФ ожидает конференция, на которой может смениться руководство бюро. «Главная интрига, сможет ли глава фракции в парламенте Ольга Ходунова сохранить свой пост», – говорит один из партийцев. По его словам, сейчас большинство районных отделений поддерживают бывшего главу фракции и депутата Владимира Дмитриева: «От того, кто победит в декабре, и будет зависеть, кто будет кандидатом, потому что кандидатуру будут согласовывать с ним». Пока же собеседники «Фонтанки» перечисляют депутатов Ольгу Ходунову, Ирину Иванову (участвовала в губернаторской гонке – 2014) и Александра Рассудова (экс-председатель совета директоров строительной компании «Лидер групп») как потенциальных участников выборов.

В петербургской ЛДПР отмечают, что в выборах, скорей всего, будет участвовать глава регионального отделения, депутат Олег Капитанов. «Это условие Жириновского, что в региональных губернаторских кампаниях участвуют главы отделений», – сообщил «Фонтанке» собеседник в партии.

Среди необычных участников будущей губернаторской гонки можно назвать «коммуниста России» Михаила Машковцева, бывшего губернатора Камчатского края (2000 – 2007). Он заявил о намерении участвовать в выборах в середине уходящей недели, однако журналистов инициатива нечасто проявляющего активность 71-летнего политика не заинтересовала.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»