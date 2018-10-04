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Общество
04.10.2018 19:16
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Председатель Патриаршего совета по культуре перепутал беса с чертом во время обсуждения переименования российских аэропортов

Присвоить имена выдающихся деятелей культуры всем российским аэропортам предложили члены Общественной палаты России на заседании 4 октября. 

Как передаёт издание Znak.com, поддержал инициативу и Тихон Шевкунов, которого в СМИ называли «духовником Путина». Председатель Патриаршего совета по культуре – митрополит Псковский и Порховский привёл в пример аэропорт в Воронеже, у которого «слишком лихое название – «Бесовец»». Однако в действительности воронежский аэропорт называется «Чертовицкое», упомянутая Шевкуновым воздушная гавань находится в Петрозаводске.

Министр культуры Владимир Мединский в первую очередь вспомнил про аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге и гавань в Перми «Большое Савино». Якобы их названия никто не помнит. Один из них он предложил переименовать в честь историка Василия Татищева.

«Удивительно, как эта идея раньше не приходила в голову. Потому что действительно — что может быть правильней, рациональней, логичней и честнее, чтобы использовать ворота в наши регионы, ворота в страну для пропаганды, популяризации, познавания нашей истории, нашей культуры… Само обсуждение вызовет широкий и неподдельный интерес к нашей истории и культуре», – цитирует министра «Газета.ру». 

Первый вице-президент Российского географического сообщества Артур Чилингаров предложил названия Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин, правда, конкретные варианты по городам он не упомянул. 

Проект по переименованию аэропортов получил название «Великие имена России». Он будет реализован в качестве общенационального конкурса. 

Инициаторами проекта выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

Переименовать петербургскую гавань ранее предлагал депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он выбрал название «аэропорт имени Александра Третьего». Но поддержки эта идея пока не получила.

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