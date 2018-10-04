Минобороны: Российская армия не откажется от ушанок. Их просто переименуют

Российские военнослужащие продолжат получать в качестве обмундирования шапки-ушанки. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявили 4 октября в пресс-службе Минобороны.

Напомним, ранее было опубликовано постановление, подписанное Дмитрием Медведевым, согласно которому российским военным с 1 июня 2022 года вместо «шапок-ушанок» будут выдавать просто «шапки». Однако в Минобороны пояснили, что речь идет просто о переименовании.

«В соответствии с постановлением правительства изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», — заявили в ведомстве.

И подчеркнули, что традиционные "шапки-ушанки" уже были заменены на «утепленные шапки, также имеющие "уши", даже большие, чем на классической ушанке».

Отметим, также, согласно постановлению Медведева, вместо «рубах» военнослужащие будут носить «фуфайки», а «нательные кальсоны» дополнят трусами — их будут выдавать по две штуки в год.