Торги по наружной рекламе в Петербурге снова признали незаконными. Смольный собирается оспорить решение суда

Комитет по печати провел торги на размещение в Петербурге наружной рекламы вразрез с законом. К такому выводу 4 октября пришел Девятый арбитражный апелляционный суд, отменивший решение предыдущей инстанции.

Федеральная антимонопольная служба обратилась с иском о признании торгов незаконными в начале 2018 года, но проиграла дело. В июне московский «СпецАвтоТранс» подал апелляцию. Зачем компания ввязалась в процесс, остается неясным – заявка на торги от ее имени в Смольный даже не поступала. Тем не менее сегодня арбитраж решил дело в пользу столичной фирмы.

Судебные тяжбы, связанные с торгами по наружной рекламе, тянутся в Петербурге не первый месяц. Конкурс на размещение рекламы на улицах города власти объявили в прошлом году. На торги выставили право на десятилетнюю аренду 8,5 тысяч конструкций за 9,4 млрд рублей. Претензии к конкурсной документации нашлись у ФАС. Ведомство сочло требования к заявкам участников конкурса антиконкурентными и потребовало от Смольного устранить нарушения.

Добиться правды через суд пыталась не только антимонопольная служба, но и комитет по печати, который также подал иск к ФАС. При этом чиновники подвели итоги конкурса, не став дожидаться решения суда. Сначала Фемида склонилась в пользу ответчика, но во второй и третьей инстанциях победа осталась за Смольным.

Получилась коллизия: вопрос, соответствуют торги закону или все же нет, суд рассматривает в рамках двух параллельных процессов, решения по которым исключают друг друга.

Глава комитета по печати Сергей Серезлеев подчеркнул, что в рамках иска, поданного Смольным, законными торги суд признал в окончательной инстанции. Процесс по иску ФАС прошел только вторую стадию – апелляцию. «Поэтому мы спокойно пойдем в кассацию. Сейчас получается, что на одно и то же действие — два противоположных решения. Так не бывает в правовом государстве», – сказал чиновник.