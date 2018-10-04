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Бизнес-трибуна
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04.10.2018 18:30
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РГУД, Сбербанк и Becar предлагают сэкономить собственникам недвижимости

Собственники и инвесторы озабочены падением доходов от недвижимости. Множество коммерческих объектов обанкротилось и перешло в собственность банков. Часто недвижимость не может обслуживать процент по кредиту, что уж говорить о прибыли — многие объекты в глубоком убытке.

РГУД, Сбербанк и Becar предлагают сэкономить собственникам недвижимости

pixabay.com

Одновременно с этим налоговые органы справедливо требуют от FM (Facility Management) компаний обелить рынок, перестав содержать персонал "в черную". Экспертный совет по FM Российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) помогает обелению: недавно вступил в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России» для консолидации усилий бизнеса. Но неожиданно этот процесс обернулся для собственников недвижимости требованием от подрядчиков увеличить стоимость контрактов иногда до 30-40%.

Сложилась ситуация, когда операторы клининга и эксплуатации могут не только перенести увеличение нагрузки на клиента, но и дополнительно заработать на этом. Экспертный совет по FM РГУД считает, что обеление должно проходить не через рост цен, а через эффективные технологии. Инициаторами их развития выступили Сбербанк и Becar Asset Management. Они создают Центр компетенций по развитию PropTech на базе РГУД. Сюда войдут не только исполнители услуг, но и заказчики.

Сегодня нужно обновить нормативы, вынуждающие компании использовать устаревшие технологии обслуживания. Мировые тренды говорят о возможностях технического прогресса на facility рынке, а также о сокращении затрат, росте производительности труда и качества услуг. Центр компетенций PropTech призван пересмотреть устаревшие нормативы, что позволит ещё на этапе проектирования здания внедрять технологии (диспетчеризацию, грязезащитные барьеры, предусмотренные на входных группах, и др.), что снизит затраты на клининг и эксплуатацию.

По оценкам аналитиков ВШЭ, расходы коммерческих и некоммерческих организаций на содержание недвижимого имущества в 2016 году составили 2,5 трлн. рублей на здания и 5,9 трлн. на сооружения. Всего из консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов эти расходы составили 1,14 трлн рублей (на 9,5% больше, чем в 2015 м), из федерального бюджета – 0,57 трлн рублей (на 6,1% больше), а из консолидированных бюджетов субъектов РФ – 0,56 трлн рублей (на 13,2% больше). Всего потенциальная доля FM может составлять 4,2 трлн руб. Из них на клининг приходится 2,1 трлн. руб.

Согласно исследованиям World Economic Forum сегодня 44% компаний мирового рынка недвижимости ощутили эффект от сокращения операционных затрат за счет технологий. К сожалению, в России лишь отдельные компании знают о пользе PropTech, большинство работает «по старинке».

Например, за время работы в составе НАФО (Национальной Ассоциации Фасилити Операторов) компания Becar Asset Management пришла к выводу, что многие стандарты, принятые узкоспециализированными ассоциациями, противоречат технологическому прогрессу. Так, один из стандартов по производительности труда не учитывает современных систем уборки. В итоге за устаревшие стандарты платит клиент.

Центр компетенций по развитию PropTech в FM на базе РГУД призван популяризировать инновационный подход к бизнесу, сформировать стандарты, наладить работу со стартапами, обеспечить финансирование разработок и найти заказчиков среди корпораций отрасли.  

Александр Шарапов, президент Becar Asset Management: «Больше 26 лет Becar привозит и внедряет в России передовые западные идеи и мысли. Мы смотрим на форматы, технологии и принципы управления недвижимостью. Сейчас все эксперты сходятся во мнении, что технологическая революция пришла в недвижимость. Во всех секторах индустрии наблюдаются интересные тенденции: коворкинг подрывает офисный сектор; коливинг заменяет молодому поколению традиционное жилье; появились новые профессии – пилоты дронов или агрегаторы данных. Практически каждые пять минут рождаются новые идеи и сразу становятся реальностью».  

Николай Казанский, президент Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов, управляющий партнер Colliers International, считает: «Сегодня технологии меняют не только мир, но и бизнес-модели, рынки, культуру потребления, клиентов. Чтобы сохранять конкурентоспособность, компаниям нужны передовые технологии – виртуальная и дополненная реальности, Big Data, Blockchain. Сфера недвижимости в лице РГУД призывает игроков принять технологические вызовы времени и войти в состав центра компетенций Proptech для построения инновационной экономики на благо страны и отрасли».

Генеральный директор ООО «Современные технологии» ПАО Сбербанк Юрий Козыренко отметил: «Рынок Facility management серьёзно меняется. Компании конкурируют не столько ценой, сколько возможностями по оперативному реагированию на инциденты на объекте и запросы клиента. Конкуренция в эксплуатации идет за счет технологий,  утилизации рабочего времени, эффективной диспетчеризации, проактивного обслуживания инженерных систем. 

Сегодня игроки сами мониторят рынок на предмет передовых практик. Поэтому появление площадки на базе РГУД по инновационным технологиям приветствую».

Компания Бекар

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

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