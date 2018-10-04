Ленобласть избавляется от доли в «Зените», свои 50 акций регион оценивает минимум в 21 миллион рублей

Фонд имущества Ленинградской области выставил на торги пакет акций АО «Футбольный клуб «Зенит». Региону принадлежит доля в 0,1282 процента. С первых двух попыток покупателя найти не удалось.

Лот выставлен на продажу на национальной электронной площадке, по состоянию на 4 октября – идёт приём заявок, аукцион должен состояться 19 октября. За пакет из 50 обыкновенных именных акций правительство Ленобласти просит минимум 21 миллион рублей, номинальная стоимость каждой акции – тысяча рублей. Каждый шаг во время аукциона – минимум 5%, то есть 1 миллион. Два предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести акции. К новым торгам Ленобласть сделала скидку. В январе и марте этого года регион в качестве начальной цены указывал сумму в 37,5 миллионов рублей. Исходя из стартовой стоимости акций, Ленобласть оценивает весь клуб, то есть 100% акций, в 16,4 миллиарда рублей.

Футбольный клуб Ленинградской области «Тосно» прекратил существование в июне прошлого года, предварительно завоевав Кубок России. Причиной закрытия стали финансовые проблемы. Позже в регионе заявили о создании клуба «Ленинградец», 9% акций которого принадлежат правительству области.