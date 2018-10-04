Любовь Совершаева стала и.о. полпреда по Северо-Западу. Но ненадолго
Любовь Совершаева назначена исполняющей обязанности полномочного представителя президента по Северо-Западу. Ранее она занимала должность заместителя, ответственного за внутреннюю политику.
Как рассказали «Фонтанке» 4 октября собеседники в полпредстве, Совершаева будет исполнять обязанности в течение нескольких дней, пока администрация президента не назначит нового полномочного представителя.
Напомним, полпред Александр Беглов накануне был назначен врио губернатора Петербурга. Георгий Полтавченко по предложению Владимира Путина ушел руководить советом директоров Объединенной судостроительной корпорации.
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Справка:
Любовь Совершаева родилась 17 августа 1956 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт советской торговли имени Ф. Энгельса и Северо-Западную академию государственной службы, кандидат экономических наук. Ранее работала на предприятиях и в организациях Ленинграда, занимала руководящие должности в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, была вице-губернатором Ленинградской области - председателем областного комитета по управлению госимуществом. В 2000-2006 годах работала заместителем полпреда президента РФ в СЗФО, с мая 2013 года вновь назначена на эту должность.
С 2006 по 2013 год работала советником председателя совета директоров ОАО "Акционерный Банк "Россия", из-за чего принято считать, что в политике она представляет интересы главы банка Юрия Ковальчука.