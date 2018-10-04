Любовь Совершаева стала и.о. полпреда по Северо-Западу. Но ненадолго

Справка:

Любовь Совершаева родилась 17 августа 1956 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт советской торговли имени Ф. Энгельса и Северо-Западную академию государственной службы, кандидат экономических наук. Ранее работала на предприятиях и в организациях Ленинграда, занимала руководящие должности в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, была вице-губернатором Ленинградской области - председателем областного комитета по управлению госимуществом. В 2000-2006 годах работала заместителем полпреда президента РФ в СЗФО, с мая 2013 года вновь назначена на эту должность.

С 2006 по 2013 год работала советником председателя совета директоров ОАО "Акционерный Банк "Россия", из-за чего принято считать, что в политике она представляет интересы главы банка Юрия Ковальчука.