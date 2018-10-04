Беглов поблагодарил учителей за выборы, но зарплату поднимать не стал

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов выступил на праздничном концерте, посвященном Дню учителя. В обращении к педагогом и директорам он не обошелся без обещаний, пока не предвыборных.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к учителям и директорам школ, выступая со сцены БКЗ «Октябрьский» 4 октября. «Я вчера встречался с президентом, и он напомнил, что сегодня вы будете отмечать день учителя, и попросил поблагодарить всех учителей и директоров школ за хорошую организацию выборов президента РФ», – заявил новый глава города.

Он также отдельно поблагодарил директоров школ за их труд руководства коллективом и учителей – за воспитание подрастающего поколения.

«Вы обучаете наших наследников, тех, кто будет платить нам пенсии лучше, чем сегодняшнее поколение. Хочу выразить слова благодарности учителям. Вам доверили самое дорогое. Вчера президент сказал: «Я вам доверяю город Санкт-Петербург, сделайте, чтобы люди жили лучше». А мы вам доверяем самое дорогое — наших детей. У каждого из нас есть дети и внуки. Они, возможно, будущие депутаты, губернаторы, кто-то будет президентом. От вашего усердия зависит, какими они будут», – заключил Беглов.

Он сообщил, что в качестве подарка не будет поднимать зарплаты педагогам, зато обещает снизить на 10 процентов рутинную бумажную работу.

«Это мой первый шаг», – пообещал Беглов в одном из своих первых выступлений в новом качестве.