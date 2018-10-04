«Жалею, что не прикончил их тогда». Шеф охраны Ельцина о расстреле Белого дома

Человек, который арестовал лидеров мятежного Белого Дома в октябре 1993 года, категорически не согласен, что расстрел парламента 25 лет назад стал началом русского авторитаризма. В те дни он был шефом охраны Бориса Ельцина. Его зовут Александр Коржаков.

Александр Коржаков//Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

3 – 4 октября 1993 года в Москве произошли трагические события, когда после зашедшего в тупик противостояния законодательной и исполнительной власти страны был расстрелян Верховный Совет. Спустя 25 лет непосредственный участник той битвы за власть, начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков, рассказал «Фонтанке», что категорически не согласен с теми, кто заявляет сегодня, что октябрь 1993-го породил современный русский авторитаризм.

Человек, который лично арестовал Руслана Хасбулатова и Александра Руцкого, считает, что повторение событий той осени невозможно, Алексей Навальный не борется против власти, а люстрации советской номенклатуры быть просто не могло. Человек, стоявший с Ельциным на танке в августе 1991 года, признался, что до сих пор жалеет о невыполненном приказе своего шефа в том кровавом октябре.

- Александр Васильевич, вы согласны, что расстрел и последовавшее за ним принятие новой Конституции – это фактический отказ от настоящей демократии?

– Жаль, что вы не читали мои книги, где всё это описано. Ельцин тогда хотел добра для России. Это же не питерские, которые к власти пришли. Их тогда близко не было ещё. На сегодня я всех простил, кроме тех трёх негодяев: Руцкого, Хасбулатова и Макашова. Просто потому, что из-за них погибло полтораста человек. И были сотни раненых. А остальных, кто был в Белом Доме, я всех простил. Если бы победила противоположная нам сторона тогда, то сегодня у нас в стране рулил бы не «питерский Путин», а какой-нибудь «чеченский Кадыров». Я уверен, что Руцкой через месяц-полтора сдал бы всё Хасбулатову. Ведь к тому времени они уже всё что могли в Москве захватывали. Всё было бы иначе, чем сегодня.

- Многие нынешние оппозиционеры говорят, что Владимир Путин как «авторитарный лидер» родился именно тогда.

– Ответ на этот вопрос вы найдёте в книге «От первого лица: разговоры с Владимиром Путиным» (книга Наталии Геворкян, Андрея Колесникова и Натальи Тимаковой 2000 года). Но сегодня вы её уже не достанете. Её не тиражируют. Потому что там мы видим Путина не политика. Я бы сказал, что там мы видим наивного человека. Там есть момент о том, как он спасал чемодан с деньгами из своего горящего дома. События 1993 года тут ни при чём. А во власть его втащила семейка. Березовский (Борис Березовский – в 1996 – 1997 годах заместитель секретаря Совета безопасности РФ. – Прим. ред.), Юмашев (Валентин Юмашев – муж дочери Бориса Ельцина), Таня (Татьяна Дьяченко – дочь Бориса Ельцина). Авторитарная власть в России родилась не после октября 1993 года. Она зародилась после поражения Собчака на выборах в 1996 году, когда Путин вчистую всё продул.

- Победи Руцкой и Хасбулатов в 1993 году, Путин бы мог состояться как один из ведущих политиков страны?

– Путин был человеком, заточенным на конкретную персону. Он, кроме Дрездена и Петербурга, ведь нигде тогда ещё не был. Он не знал России. Он бы просто не состоялся, учитывая извечное неприятное отношение москвичей к ленинградским. Он бы просто не приехал в Москву. За попадание в Москву он должен быть благодарен Чубайсу (Анатолий Чубайс в 1996 году был главой администрации президента РФ. – Прим. ред.) и Бородину (Павел Бородин – в 1996 году управляющий делами президента. – Прим. ред.). Именно поэтому Чубайса никогда не посадят при Путине. Именно он принёс Ельцину указ о назначении Путина заместителем управделами президента. Специально для него ввели должность в администрации президента (в 1996 – 1997 году Владимир Путин курировал юридическое управление и управление российской загрансобственности. – Прим. ред.). Дали охрану, квартиру. И в той же книге 2000 года «От первого лица» – это другой Путин, не тот, которого мы знаем сегодня.

- События, подобные октябрю 1993 года, могут повториться в России? Вас не пугает нынешняя молодёжь?

– Исключено. Таких событий уже не будет. Ведь тогда не было единой власти. Было двоевластие, его противостояние. А сейчас у нас одна власть. Единая. Будут душить всех, кто против. Помните, как было у французов при Великой Французской революции? Сегодня у нас авторитарная власть. Да, ещё не все 100% населения построены. Но для этого поставили Золотова (Виктор Золотов – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации). Путина это устраивает.

- И всё же, случись кризис власти, не важно, чем он будет вызван, сегодня власти будут готовы применять силу, так как это было 25 лет назад?

– У меня есть друг-академик, который работал над новым танком «Армата». У машины недоделана защита. Так вот, он искал денег, чтобы доделать работу над этой защитой. Миллионов 150 вроде бы надо было. Так получилось, что он дошёл с этим вопросом аж до одного высокопоставленного генерала. Рассказал ему, что есть разработки современных средств разгона толпы. На что ему генерал ответил, что ему ничего этого не надо, так как он заказал 32 «шмеля» (советский реактивный пехотный огнемёт одноразового применения с дальностью стрельбы 200 метров. – Прим. ред.). И сказал, что ему этого будет достаточно, чтобы любую толпу успокоить.

- У вас есть ответ на вопрос, почему при Ельцине враги президента не умирали от отравлений?

– Всё просто. При Ельцине нас перестали бояться американцы. Они нам поверили. Да, сегодня многие говорят, что тогда в стране сильно работало ЦРУ. Но мне об этом ничего не известно. В любом случае, то, как сейчас говорят о тех временах, точно не соответствует на все 100% истине. Да, что-то сдал Горбачёв. Но не думаю, что он сдал больше, чем сдали после Ельцина. По морям. По землям. Если посмотреть договоры о границах. Другими словами, после 1993 года ситуация стала спокойнее. Ельцин подружился с немецким лидером Гельмутом Колем. Дружил с французским лидером. Такого, как сегодня, тогда было просто не представить! Я понимаю, что в 1990-е поделили промышленность. К этому есть вопросы. Но коррупции по всей стране тогда было в 1000 раз меньше, чем сейчас.

- Когда же начался этот кратный рост темпов разложения чистой русской демократии?

– 20 июня 1996 года меня уволили. Честная эпоха закончилась после этого. Я знал, что Ельцин с помощью своей службы безопасности хотел сильно поменять верхушку КГБ (с апреля 1995 года организация уже называлась "Федеральная служба безопасности" (ФСБ). – Прим. ред.). В организации состояли десятки тысяч человек. А в службе безопасности Ельцина на тот момент было 900 человек. Но жульё тогда нас сильнее боялось. Мы смогли уволить коррупционеров из администрации президента. Помните, был такой глава администрации Филатов (Сергей Филатов – руководитель администрации президента РФ в 1993 – 1996 годах. – Прим. ред.)? Сумели уволить коррупционеров из правительства. И это были ребята не как Миша-2%. Они за подпись брали не меньше 10 миллионов. Ещё 18 человек уволили. В том числе, из управделами кабмина. Очень много было планов по этой работе на будущее, после выборов президента (выборы президента РФ 1996 года прошли в два тура, 16 июня и 3 июля, в результате которых победил Борис Ельцин. – Прим. ред.).

- Вы считаете, что решение закрыть уголовное дело о массовых беспорядках в октябре 1993 года было правильным (дело было закрыто в 1995 году. – Прим. ред.)?

– Да. Я считаю, что это было сделано правильно. И правильно, что отпустили арестованных ребят. Кроме Хасбулатова, Руцкого и Макашова. А остальных отпустили правильно, потому что на их совести нет ни одного мёртвого. А на этих трёх есть. Макашов руководил штурмом Останкино. Руцкой всем остальным. Естественно, вместе с Хасбулатовым.

- Но ведь закрытое тогда уголовное дело сегодня не позволяет однозначно говорить, кто чьи приказы выполнял, кто стрелял, а кто нет. У общества нет всей информации. А значит, мы не можем точно оценить, насколько сильно тот октябрь 1993-го повлиял на октябрь 2018-го.

– Да никто этого в обществе не хочет знать! Сегодня уже не хочет. Я сам ездил по всей России и развозил свою книгу об этом! Я же был депутатом и мог бесплатно ездить (в 1997 – 2011 годах Коржаков работал депутатом Государственной думы во фракциях «Отечество – Вся Россия» и «Единая Россия». – Прим. ред.). От тиража в 500 000 у меня осталась 1000. Я её продавал сам. Единственное, что в Тульской области я смог распространить побольше – 50 000 книг (в 2011 – 2014 годах Александр Коржаков работал в правительстве Тульской области в должности «советника-наставника тульского правительства». – Прим. ред.). Я только в Нижневартовске был трижды, и каждый раз был полный зал! У меня в книге 40 страниц про те события. А сейчас по телевизору показывают максимум по 5 минут сюжеты о тех событиях.

- То есть, если показывать сюжет длиннее, люди захотят знать больше?

– Конечно! Но сегодня показывают интервью с Руцким, который рассказывает, каким плохим был Ельцин. А Ельцин был хорошим! Его указ 1400 был как раз для того, чтобы договориться по-мирному. Он хотел договориться о новом парламенте. О разделе власти. Со всеми беседовали. Все, кто захотел, получили работу. А после октября все, кто захотел, стали депутатами Государственной думы! И Конституция была принята хорошая! И Ельцин её не трогал. А Путин пришёл и начал её трогать. Причём самые больные места. Одномандатников отменил. Выборы губернаторов отменил. Себе срок добавил. Это то, против чего мы все боролись в 1990-е! У нас же до Ельцина все руководители были посмертные. И теперь опять будет то же самое. Путин уже даже дольше Брежнева рулит!

- Победи Руцкой с Хасбулатовым в 1993 году, этого бы ничего не было.

– Ещё раз. Сегодняшний день стал возможен не после октября 1993 года, а после 1996-го. Я тогда предлагал перенести выборы президента на 2 года, ровно для того, чтобы избежать этого всего. Но тогда ваши друзья журналисты меня и обосрали! Все СМИ написали, что Коржаков хочет отменить выборы. Я не отменить хотел, а перенести! Потому что я видел, кого мы тогда выбирали. Мы выбирали овощ! И было понятно, что им будут руководить другие люди. Вот после этого мы и дошли до Путина… Не надо путать события 1993 и 1996 годов!

- Сегодня лидер государства называет тех, кто ему не близок, «подонками». Владимир Путин так назвал Сергея Скрипаля. Какие выражения звучали в Кремле в ту осень?

– Да не было никаких особенных сильных выражений. Они не нужны были Ельцину. Я ему прямо сказал, что буду штурмовать здание со своими ребятами из службы безопасности. Тогда он просто попросил меня, чтобы, когда я попаду в Белый Дом, я сразу кончил этих двоих (Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова. – Прим. ред.). Чтобы не было потом всего этого шума. Ну, нет их и нет. Погибли. Но не получилось у меня их застрелить. Какой там мат! Куда может быть круче приказа их прикончить? Но я не мог этого сделать, потому что они прятались за кучкой депутатов.

- Жалеете, что не удалось выполнить приказ?

– Да. Потому что то, что они натворили накануне их ареста, продолжается до сих пор. А прошло уже 25 лет. Тогда убили полтораста человек. И это только официально. Потом посидели немного в Лефортово и вышли под аплодисменты! В Останкино и сегодня убивают людей. Журналистов там не осталось. Одни пропагандоны.

- Вы же сказали, что правильно сделали, что отпустили защитников Белого Дома.

– Но лидеров нужно было судить! Я не говорю, что их нужно было расстреливать. Но лет 20 надо было дать точно.

- Как вы сегодня думаете: зря Ельцин не осмелился тогда провести люстрацию партийных чиновников, силовых структур?

– У нас каждые 10 лет в стране случаются события, которые меняют ход её истории. У Ельцина не было никакого опыта управления такой страной. Он же сам был коммунист. И потом, что такое люстрация, когда Ельцин объявил, что теперь в стране демократия. И пока у него мозг работал до 1996 года, он старался соблюдать её принципы. Как его пресса ни обгаживала, он всё равно её не трогал. Самым страшным наказанием при нём было снятие с должностей. Извините, это был переходный период. Самый тяжёлый период, когда приходят или жополизы, или такие, как Николай Егоров (руководитель администрации президента с января по июль 1996 года. – Прим. ред.). 50% того, что Ельцин победил тогда на выборах, – это его заслуга. А сегодня его фамилию уже никто и не знает. Этот человек смог всего за полгода поставить на уши всех, чтобы страна проголосовала за Ельцина. А семейка Ельцина потом тихо его забыла. И он тихо умер от рака, который заработал на той поганой работе!

- То есть Ельцин просто не успел провести люстрацию? Или не мог отказаться от услуг?

– Да не было вообще такого слова тогда! Вам что надо? Чтобы Ельцин был Пиночетом?! Ельцин был демократ! Но он, в конце концов, скурвился, потому что стал овощем. К нему приходили с документами, а он только и спрашивал: "А Чубайс согласен?" И Чубайс потом просто сбежал, когда понял, что если Ельцин умрёт, а он ещё будет главой его администрации, то он закончит тюремными нарами. И тогда страной фактически рулили Таня и Юмашев. И к 2000 году страна пришла к тому состоянию, после которого она и стала теперешней. Не в 1993-м дело. И повторения не будет. Сегодня достаточно дать людям денег, и они заткнутся. Самое обидное, что с таким подходом у России нет будущего. Если во времена Брежнева у молодёжи будущее было, то теперь нет.

- Кто-то идёт за Навальным. Это путь в нормальное будущее или в повторение трагедий на улицах?

– Это нормально. Навальный борется не против власти, а против того, как она распорядилась своими возможностями. Сели и сидят. И они уже старые, как Политбюро в конце СССР. Такие же старые. Это одни и те же люди! Вся эта шайка, которая проиграла Собчака. А теперь они делают то же с Россией! Они же не видят страну! Не ездят по ней! Бабки как жили в огородах, так и стоят задницей кверху.

Николай Нелюбин, специально для "Фонтанки.ру"

P.S. Получить комментарий у Александра Руцкого и Альберта Макашова нам не удалось. Руслан Хасбулатов от комментариев отказался. «Вы мне не 20-й звоните, а 120-й! И я всё давно уже об этом сказал», – отметил бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации.

Н. Н.