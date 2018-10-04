Город, которого нет: каким Петербург достанется новому губернатору

Подтолкнуть реновацию, пустить широтную магистраль над или под Невой, дать ход скоростному трамваю в Славянку и аэроэкспрессу в Пулково. Или всё-таки метро? Петербург ждёт нового губернатора с ворохом нереализованного.

Проект реконструкции Конюшенного ведомства//Архив/Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Георгий Полтавченко пришёл в Смольный в 2011 году и споткнулся об амбиции предыдущей администрации. В аэропорту нужно было строить новый терминал, горожане бунтовали против «Охта-центра», многострадальная «Санкт-Петербург Арена» требовала денег. Новый губернатор сосредоточился на масштабном, а остальное убрал под сукно. Вынимать предстоит преемнику и, быть может, при нём Пулково свяжут аэроэкспрессом с городом, Конюшенное ведомство настигнет реконструкция, а велодорожки не забросят.

Эпоху Полтавченко уже окрестили болотом, в спину отставнику полетели характеристики «вялый», «нерешительный», «никакой». Георгий Полтавченко, и вправду, сливался с ландшафтом, но и ему есть, что вспомнить. Пока он хозяйничал в Смольном, завершили строительство Западного скоростного диаметра, начатое в 2005 году. Городу оно обошлось в 54,1 млрд рублей. Ещё 158,6 млрд влилось из федерального и внебюджетного финансирования.

Символом эпохи Полтавченко, а заодно памятником коррупции и одним из самых дорогих стадионов мира стала «Санкт-Петербург Арена». Губернатор оптимистично давал доставшемуся от Матвиенко долгострою пару лет, но сроки продолжали переноситься. За это время стоимость выросла почти в семь раз, на помощь звали жителей. В итоге десять лет, больше 40 млрд, протекающая крыша и не выкатывающее поле. Впрочем, преодолели. «Красиво», – оценили иностранные гости чемпионата мира по футболу.

При Полтавченко закончилось строительство крупнейшего в Европе небоскреба «Лахта Центр». Он должен был вырасти на берегу Невы в Красногвардейском районе, но за гармонию исторического центра встали градозащитники. Панораму отстояли. Зато огорчают любителей красивых пейзажей провода, уродующие городской центр. Их начали сматывать по разрекламированной программе «Чистое небо», но медленно.

В остальном Полтавченко нажал на тормоза. Без внимания остались задуманные предыдущей администрацией Ново-Адмиралтейский мост и Орловский тоннель, который должен был связать под Невой Смольную и Свердловскую набережные. Задвинули в ящик и аэроэкспресс, о котором грезили с 2004 года. Впрочем, не забыли. В 2014 году Полтавченко заявил, что иностранные гости чемпионата мира по футболу смогут добраться до аэропорта уже без пробок, но натолкнулся на отсутствие федерального финансирования. Через год маршрут подкорректировали и вторую точку в проложенном на бумаге плане передвинули с Балтийского вокзала на Витебский, а из федерального бюджета получили 10 млрд. Скорости электричке это не добавило. Проект продолжили обсуждать, выносить на Петербургский международный экономический форум и искать претендентов на государственно-частное партнёрство. Предполагалось, что к 2022 году аэроэкспресс поедет, но его снова оставили на запасном пути. Оппозиционные депутаты выдохнули: платить 350 рублей (такова примерная стоимость билета) за 26 минут пути дорого и непрактично. Вся линия ориентировочно обойдётся в 18,8 млрд рублей, не менее 8,8 из которых – частные инвестиции. «Уж лучше бы метро от Пулково до «Московской» сделали», – сетуют некоторые эксперты. Но Петербург – не Москва.

При Полтавченко город получил «Адмиралтейскую», «Бухарестскую», «Международную», «Беговую» и «Новокрестовскую», а ещё второй вестибюль «Спортивной». Семилетний итог – пять с половиной станций метро, строительство которых шло под скандалы и задержки зарплат рабочим. При таком раскладе обещание открыть пять только в 2018 году смотрится совсем уж нежизнеспособным. Сдать удалось только две, да и то под самый мировой чемпионат, ради которого пожертвовали комфортом «спальных» районов. Проигравший футболу Фрунзенский радиус в очередной раз отложили. Оценивать подорожавшие «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» губернатор Полтавченко уже не будет. Хочется верить, что сдадут их всё же при Александре Беглове, а не дотянут до следующих губернаторских выборов.

Остались после Полтавченко и проекты скоростных трамваев. В Смольном амбициозно запланировали проложить линии в Славянку и Петергоф, но транспорт застрял уже на бумаге. Так, чтобы связать Петербург и Петергоф, нужно достроить 20 км трамвайных путей и потратить порядка 14,4 млрд. Экспертов смутил маршрут, потенциальных инвесторов – предложенные Смольным условия. На последний конкурс на право заключения концессионного соглашения не пришёл никто.

Нерешёнными остаются проблемы с обманутыми дольщиками. Квартиры продолжают ждать вложившиеся в дома ГК «Город», ЖК «Новая Каменка» и в скандально известный «Охта Модерн». Достроить последний не могут 13 лет, верхушка компании-застройщика под арестом по делу о мошенничестве, несостоявшихся жителей – больше 500 человек. И количество сорванных сроков продолжает расти: за первые две недели сентября Смольный уведомил Росреестр о 38 новых проблемных объектах.

И если в новостройки не могут вселиться, то из хрущёвок никак не выселить. Программу реновации в Петербурге приняли в 2008 году и она, опять же, не московская. Предполагалось использовать резервный пояс промышленных предприятий, брать согласие с жильцов на расселение и подбирать квартиры в границах квартала. Через десять лет Полтавченко признал: «реально буксует».

Буксует и строительство нового городского зоопарка. Его проект увлечённо обсуждали ещё при Валентине Матвиенко. Полтавченко уверенно заявлял: будет. Зоопарк примеряли к Юнтолово, Удельному парку, Ржевскому лесопарку, но подходящей локации не нашли и замолчали до сентября 2018-го. Сейчас приоритетным местом называют Сестрорецк. Пристроить гигантское колесо обозрение, стоимость которого оценивают в 9, 5 млрд рублей, с наскока тоже не вышло. Пока варианты для 170-метрового «СПб глаза» на стадии обсуждения.

Никак не преобразится и Конюшенное ведомство. Его хотели отдать «Плазе Лотус Груп» братьев Зингаревичей, но под давлением градозащитников контракт расторгли. Компания успела вложить миллиард и планировала сделать из объекта культурного наследия федерального значения элитный апарт-отель. Памятник вернули городу, перед инвестором извинились земельными участками, но с концепцией сохранения не определились. Без реконструкции томится Апраксин двор, с которого Смольный с завидным упрямством гоняет незаконных торговцев. Инвестора для одного из старейших рынков Петербурга всё же нашли. Цена вопроса – 5,1 млрд, срок – семь лет. Ещё не приступали, но уже готовятся.

На этом список нерешённого не заканчивается. Проект завода по сжиганию и переработке мусора на севере Петербурга заморозили в 2014 году, потратив около 90 млн рублей. Вернулись к нему скорее вынужденно: соглашение с греческими инвесторами, которое было заключено ещё семь лет назад истекало и требовало действий. Терять вложенное не захотели и соглашение усиленно корректируют. Принимать готовятся в декабре. При Полтавченко перестал принимать отходы полигон «Красный Бор». Два миллиона тонн высокотоксичных отходов требуют рекультивации, президент Путин торопит, проекты очистных сооружений продираются через общественные слушания и государственные экспертизы. В подвешенном состоянии остаётся судьба парка Интернационалистов, где ещё в прошлом году собирались открыть океанариум. Проект одобрили в 2013-м, за пять лет стоимость выросла с 3,5 до 15 млрд. Противятся строительству горожане: протесты продолжаются почти год, но Смольный не идёт на компромиссы.

Пока же жителям остаётся рассчитывать на взаимность следующего губернатора, которому проект океанариума достанется вместе с остальным наследием. Добиться взаимности от нового командира рассчитывает и митрополит Варсонофий. Благословив освободившего кресло Полтавченко, владыка пообещал вновь поднять «исаакиевский вопрос».

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»