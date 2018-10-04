Правительству Петербурга представят врио губернатора в пятницу. Руководители комитетов и районов готовятся к собеседованиям

Глав комитетов и районных администраций в пятницу, 5 октября, собирают в актовом зале Смольного. Телеграммы с приглашениями были разосланы чиновникам накануне.

Как стало известно «Фонтанке», в 11 утра в Смольном пройдет официальная церемония передачи власти: Георгий Полтавченко попрощается с бывшими подчиненными, а Александр Беглов их поприветствует и выступит с программной речью.

Как утверждают собеседники нашего издания, некоторым начальникам на завтра назначено собеседование у Беглова. Предполагается, что на нем решится, будут ли они дальше работать в Смольном.

Отметим, что на данный момент правительство Петербурга сложило полномочия, бывшие подчиненные Полтавченко носят приставку «и.о.».

Напомним, что накануне Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, а полпреду по СЗФО Александру Беглову стать врио губернатора Петербурга и, возможно, принять участие в выборах главы региона в 2019 году.