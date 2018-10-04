«Киберпространство — это не Дикий Запад». Еще несколько стран присоединились к обвинениям против России из-за атаки на ОЗХО
Вслед за Великобританией, Нидерландами, Канадой и США в подрыве мирового порядка Россию обвинили Австралия и Новая Зеландия.
Австралийские премьер-министр Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что «Россия несет ответственность за злонамеренную кибердеятельность».
«Киберпространство — это не Дикий Запад. Международное сообщество, в том числе Россия, согласилось с тем, что международное право и нормы поведения применяются и в киберпространстве», – добавил премьер Моррисон.
Бюро государственной безопасности Новой Зеландии заявило, что Россия занимается кибератаками, нацеленными на зарубежные политические институты, предприятия, СМИ и спортивные организации. «У бюро имеются данные, что Россия связана как минимум с 4 кибератаками, которые произошли с 2005 года», – сказал генеральный директор ведомства Эндрю Хэмптон.
Ранее МИД Канады также высказался по этому поводу, заметив, что Россия подрывает мировой порядок. Представители Великобритании и США заявили, что «ГРУ атакует международные организации по всему миру».
Справка:
Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17. Минюст США обвинил тех же людей (а также еще троих сотрудников ГРУ) во взломе ОЗХО, FIFA, Международное антидопинговое агентство (WADA), химических лабораторий в Великобритании и Швейцарии.