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Власть
04.10.2018 17:16
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«Один народ — две республики!» Кадыров рассказал о единении чеченцев и ингушей. Протесты в столице Ингушетии продолжаются

Парламент Чеченской Республики сразу в трёх чтениях принял закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой». Об этом в своём telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Этот документ принят в первом, втором и окончательном чтении. Вопрос установления административной границы имеет историческое значение для наших братских народов и регионов. Юридическое оформление границы станет новым серьёзным шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа, – написал Кадыров и выразил уверенность, что разделить вайнахов, к которым относятся ингуши и чеченцы, не получится. – Я ещё раз со всей ответственностью заявляю, что линия размежевания  проведена между  республиками, а не чеченским и ингушским народами. «Один народ – две республики!». Об этом лозунге должны помнить все истинные вайнахи. Убеждён, что ничто и никогда не разделит  чеченский и ингушский  народы». 

При этом Рамзан Кадыров не стал комментировать реакцию жителей Ингушетии, которые выступают против соглашения о новой границе. Однако он поблагодарил ингушского президента и парламент.

«Я благодарен Главе Республики Ингушетия, нашему дорогому БРАТУ Юнус-Беку Евкурову, Парламенту РИ за политическую мудрость и волю, проявленные при подготовке и подписании Соглашения. Также хочу выразить признательность чеченскому народу, депутатам и Председателю Парламента ЧР, дорогому БРАТУ Магомеду Даудову за решительную поддержку Соглашения, направленного на сохранение и развитие единства вайнахского народа», – написал чеченский лидер (орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.).

Напомним, сегодня парламент Ингушетии также рассматривал соглашение о границе. Однако данные об итогах рассмотрения разнятся. Сайт регионального парламента сначала сообщил об одобрении документа большинством депутатов, но через несколько часов новость была удалена. При этом около парламента Ингушетии в Магасе весь день продолжаются выступления противников пересмотра административной границы с Чечнёй. Собравшиеся уверены, что от Ингушетии в пользу Чечни отчуждается несколько тысяч гектаров территории.

Охране президента Юнус-Бека Евкурова даже пришлось стрелять в воздух, чтобы рассеять толпу. Источники «Фонтанки» на месте событий сообщают о введении в город военной техники.

Изабелла Евлоева

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На прошлой неделе пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявлял «Фонтанке», что речь идёт о равноценном обмене приграничными территориями между республиками. «Сделано это максимально справедливо и ответственно. В таких делах невозможно до сантиметра считать. Никто не приобретает больше и не теряет», – пояснял официальный представитель лидера Чечни. 

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