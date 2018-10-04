Строительство
Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя»
ГК «ЦДС»
Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в декабре.
Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018» в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Также в финал конкурса «Доверие потребителя» вышел проект Группы ЦДС – жилой комплекс ЦДС «Дюна». Комплекс претендует на победу среди проектов, реализованных на территории Санкт-Петербурга.
Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал по итогам интернет-голосования, длившегося с мая по октябрь текущего года. За это время за участников конкурса было отдано более 8000 голосов.
В рамках второго этапа конкурса члены жюри посетят объекты, вышедшие в финал, чтобы оценить качество строительства и жилой среды. Также при помощи инструмента «Тайный покупатель» экспертная комиссия изучит качество клиентского сервиса компании.
Кроме того, в октябре состоится интерактивное голосование на специализированных выставках «Жилищный проект» и «Ярмарка Недвижимости». В рамках мероприятий отдать свой голос за лучшего финалиста смогут как эксперты рынка недвижимости, так и посетители выставок.
Победители XI конкурса «Доверие потребителя» будут объявлены в декабре.
Конкурс «Доверие потребителя» проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. Его организаторами выступают Комиссия по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, портал «Большой Сервер Недвижимости» и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов».
ЖК «Дюна» – застройщик ООО «ИнвестКапитал», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru