Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя»

ГК «ЦДС»

Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в декабре.

Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018» в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Также в финал конкурса «Доверие потребителя» вышел проект Группы ЦДС – жилой комплекс ЦДС «Дюна». Комплекс претендует на победу среди проектов, реализованных на территории Санкт-Петербурга.

Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал по итогам интернет-голосования, длившегося с мая по октябрь текущего года. За это время за участников конкурса было отдано более 8000 голосов.

В рамках второго этапа конкурса члены жюри посетят объекты, вышедшие в финал, чтобы оценить качество строительства и жилой среды. Также при помощи инструмента «Тайный покупатель» экспертная комиссия изучит качество клиентского сервиса компании.

Кроме того, в октябре состоится интерактивное голосование на специализированных выставках «Жилищный проект» и «Ярмарка Недвижимости». В рамках мероприятий отдать свой голос за лучшего финалиста смогут как эксперты рынка недвижимости, так и посетители выставок.

Победители XI конкурса «Доверие потребителя» будут объявлены в декабре.

Конкурс «Доверие потребителя» проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. Его организаторами выступают Комиссия по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, портал «Большой Сервер Недвижимости» и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов».

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Дюна» – застройщик ООО «ИнвестКапитал», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru