Ломоносовцы потеряли «Матросов». Памятник спрятали за стенами морского колледжа

На пустой камень, на котором раньше на улице Красного Флота в Ломоносове стояла скульптурная композиция «Матросы», 4 октября обратили внимание местные жители. Горожане заподозрили воровство.

О возможном преступлении, а именно краже статуи, изображающей двух матросов, «Фонтанке» сообщили читатели, в соцсетях местные жители к поиску были готовы подключить полицию. «Я возле них ещё 30 лет назад с дедушкой гулял. Не могли же их на пенсию отправить?!» – задался вопросом пользователь Сергей Кобышев. Скульптура была установлена на улице Красного Флота, возле стен Ломоносовского морского колледжа (ЛМК), еще в 80-х годах прошлого века.

Директор колледжа Геннадий Кисель объяснил «Фонтанке», что повода для обращения к правоохранительным органам нет. «Матросы» были подарены ЛМК выпускниками, скульптура стоит на балансе учреждения, а вот земля под ней — муниципальная. Чтобы избежать разрушения памятника и возможных правовых казусов, было принято решение перенести его за стены колледжа. Он украсит внутренний двор и для местных жителей теперь будет недоступен. Пока в сквере за стенами учреждения остался только постамент, заберет ли колледж и его — вопрос технический, сейчас перетащить камень мешают деревья.