Минюст США обвинил семерых россиян в кибератаках на ОЗХО, WADA, FIFA и другие организации. Хакеров считают сотрудниками ГРУ

Министерство юстиции США обвинило сотрудников ГРУ (ныне Главное управление Генштаба), пытавшихся взломать ОЗХО, и в других кибератаках. Об этом представитель ведомства заявил во время брифинга 4 октября.

По данным американского минюста, российские разведчики якобы атаковали, помимо ОЗХО, FIFA, Международное антидопинговое агентство (WADA), химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии. Американцы назвали имена и фамилии семерых обвиняемых россиян: Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Иван Ермаков. Трое из них (Бадин, Малышев и Ермаков) ранее обвинялись во вмешательстве в выборы в США. Напомним, голландские спецслужбы обвинили в атаке на ОЗХО Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина.

В минюсте также отметили, что раскрытие группы хакеров стало "триумфом кооперации" спецслужб разных стран. По мнению американской стороны, семеро обвиняемых стоят за группировкой Fancy Bear, которую ранее обвиняли в хакерских атаках власти США и Великобритании.

По данным американской разведки, все офицеры ГРУ сейчас находятся в России. Спецслужбы США пообещали следить за их перемещениями по миру, если обвиняемые решат вновь покинуть родину.