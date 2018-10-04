Минюст США обвинил семерых россиян в кибератаках на ОЗХО, WADA, FIFA и другие организации. Хакеров считают сотрудниками ГРУ
Министерство юстиции США обвинило сотрудников ГРУ (ныне Главное управление Генштаба), пытавшихся взломать ОЗХО, и в других кибератаках. Об этом представитель ведомства заявил во время брифинга 4 октября.
По данным американского минюста, российские разведчики якобы атаковали, помимо ОЗХО, FIFA, Международное антидопинговое агентство (WADA), химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии. Американцы назвали имена и фамилии семерых обвиняемых россиян: Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Иван Ермаков. Трое из них (Бадин, Малышев и Ермаков) ранее обвинялись во вмешательстве в выборы в США. Напомним, голландские спецслужбы обвинили в атаке на ОЗХО Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина.
В минюсте также отметили, что раскрытие группы хакеров стало "триумфом кооперации" спецслужб разных стран. По мнению американской стороны, семеро обвиняемых стоят за группировкой Fancy Bear, которую ранее обвиняли в хакерских атаках власти США и Великобритании.
По данным американской разведки, все офицеры ГРУ сейчас находятся в России. Спецслужбы США пообещали следить за их перемещениями по миру, если обвиняемые решат вновь покинуть родину.
Справка:
Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17.