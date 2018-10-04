Ротенберг объяснил: в падении опоры Крымского моста виноват домкрат

Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж», являющейся генеральным подрядчиком строительства, рассказал, почему съехал фрагмент железнодорожного пролета.

«Разумеется, мы работаем с заделом, так что эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет», — цитирует 4 октября Ротенберга РБК со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

По словам бизнесмена, падение опоры моста было вызвано неполадками с домкратом во время монтажа. «Главное – никто не пострадал», – отметил Ротенберг.

Напомним, что железнодорожный пролет Крымского моста упал с опор в Керченский пролив 4 октября. Видео с места событий уже появилось в Сети. Ликвидация последствий займет до 40 суток.