Жилой комплекс Riviere Noire аккредитован ведущими банками

ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire, который «Группа ЛСР» строит в Приморской районе Санкт-Петербурга вблизи набережной Черной речки, аккредитован сразу несколькими ведущими банками.

Теперь для клиентов «Группы ЛСР» доступны различные ипотечные предложения на покупку квартир в Riviere Noire от «Сбербанка», «ВТБ», «Газпромбанка», «Райффазенбанка», «Банка «Санкт-Петербург», «Открытие», «Абсолют», «Россельхозбанка», «СМП», «Уралсиб», «Совкомбанк», «АК БАРС» и «Сургутнефтегазбанк».

Продажи в комплексе Riviere Noire, состоящем их трех отдельных домов, открыты совсем недавно. Сейчас покупателям доступно все многообразие планировок: одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 34 до 84 кв. м. На выбор предлагаются современные европланировки и классические варианты, которые можно приобрести как с отделкой «под ключ», так и без отделки. Стоимость квадратного метра за квартиру с отделкой начинается от 118 тыс. рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на II квартал 2021 года.

Проект Riviere Noire разработали специалисты архитектурного бюро INTERCOLUMNIUM. Выверенные четкие пропорции, изящные окна, элементы 3D-графики при оформлении фасадов создадут запоминающийся образ каждого из трех домов комплекса. Эти же детали найдут повторение и в интерьерах входных групп и холлов. А в ночное время Riviere Noire украсит художественная подсветка.

Прилегающая к дому территория к моменту сдачи комплекса будет благоустроена и озеленена. Здесь появятся прогулочные пешеходные зоны, места отдыха и детские площадки. Для жителей квартир есть подземный паркинг на 212 мест и открытая гостевая парковка, на которой появится зарядная станция для электромобилей.

В Riviere Noire предусмотрены современные системы безопасности, характерные для домов бизнес-класса. Входы в подъезды оборудуются системами видеодомофонной связи. По периметру комплекса предусмотрена система круглосуточного охранного видеонаблюдения, при этом жильцы могут также следить за происходящим со своих смартфонов или ПК. Территория внутреннего двора закрыта от машин. Въезды и калитки – с электронными системами доступа.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

АО «СМП Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №3368 от 16 декабря 2014 года

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

АО "Сургутнефтегазбанк" АО БАНК «СНГБ» лицензия Банка России №588 от 05.09.2016г.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

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