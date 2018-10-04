«Эта модель поведения подрывает мировой порядок». Канада присоединилась к обвинениям против России из-за кибератаки на ОЗХО
Канада поддерживает обвинения в кибератаках против России. Как говорится в заявлении МИД страны, опубликованном 4 октября, «Канада присоединяется к союзникам в идентификации и разоблачении серии враждебных киберопераций российских военных».
«Эти акты являются частью более широкой модели действий российского правительства, которая лежит за пределами приемлемого поведения, демонстрирует неуважение к международному праву и подрывает основанный на правилах мировой порядок», – говорится в сообщении.
Канада «практически уверена» в том, что за попыткой взломать сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) стоят сотрудники ГРУ. Также канадские дипломаты напомнили, что атаки российских хакеров уже затронули и их страну. Например, в 2016 году была осуществлена попытка взлома базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) — его штаб-квартира находится в Канаде. Спецслужбы Нидерландов считают, что к этой атаке также могли быть причастны четверо россиян, которые были высланы из страны за попытку взлома ОЗХО.
Справка:
Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17.