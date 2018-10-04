«Эта модель поведения подрывает мировой порядок». Канада присоединилась к обвинениям против России из-за кибератаки на ОЗХО

Канада поддерживает обвинения в кибератаках против России. Как говорится в заявлении МИД страны, опубликованном 4 октября, «Канада присоединяется к союзникам в идентификации и разоблачении серии враждебных киберопераций российских военных».

«Эти акты являются частью более широкой модели действий российского правительства, которая лежит за пределами приемлемого поведения, демонстрирует неуважение к международному праву и подрывает основанный на правилах мировой порядок», – говорится в сообщении.

Канада «практически уверена» в том, что за попыткой взломать сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) стоят сотрудники ГРУ. Также канадские дипломаты напомнили, что атаки российских хакеров уже затронули и их страну. Например, в 2016 году была осуществлена попытка взлома базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) — его штаб-квартира находится в Канаде. Спецслужбы Нидерландов считают, что к этой атаке также могли быть причастны четверо россиян, которые были высланы из страны за попытку взлома ОЗХО.