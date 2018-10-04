Ртуть закрыла этаж школы в Петербурге. Родители: разлив произошел в кабинете химии

Эвакуация и последующая дезинфекция прошли в 641-й школе Невского района накануне. 4 октября второй этаж здания на проспекте Пятилеток все еще закрыт. Родители говорят о разбитой в кабинете химии склянке, в администрации – о ртути, которую на рюкзаке один из учеников принес из дома.

О некоем происшествии, из-за которого закрыто образовательное учреждение, «Фонтанке» сообщили читатели еще 3 октября, однако директор 641-й Максим Чупраков вчера заверил корреспондента, что школа работает в штатном режиме. Сегодня же в районной администрации нашему изданию рассказали, что в здании провели дезинфекцию. Якобы один из учеников пришел в школу с рюкзаком, на который попала ртуть из разбитого градусника. Как уверяют чиновники, сейчас занятия продолжаются, на самочувствие никто из школьников не жаловался. Но в качестве меры предосторожности второй этаж еще закрыт, там проведут повторную уборку.

Родителям со слов учеников известна другая версия – якобы ртуть разлилась из банки в кабинете химии, а руководство школы объяснило эвакуацию детей учениями.