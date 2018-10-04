Портрет врио губернатора Петербурга Александра Беглова: Солдат, хозяйственник и человек команды

Об Александре Беглове, который накануне стал временно исполняющим обязанности губернатора, пересекавшиеся с ним по работе депутаты и бывшие чиновники говорят примерно в одном ключе. Одни открыто радуются его назначению, другие менее восторженны, но называют человеком дела.

Александр Беглов//Александр Миридонов/Коммерсантъ

Свой чиновничий путь Александр Беглов в постсоветской России начинал в должности главы администрации Курортного района. К 2002 году он дорос до вице-губернатора, а в 2003-м и вовсе на 3 месяца сел в губернаторское кресло. Правда, лишь для того, чтобы передать власть Валентине Матвиенко. Тем не менее за это небольшое время у участников городского политического процесса в Петербурге успел сложиться определенный портрет Александра Беглова, который «Фонтанка» и представляет своим читателям.

В бытность Беглова главой Курортного района с ним воевал бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев. Он с ходу вспомнил то, как с помощью районной газеты пытался бороться с незаконным строительством кафе и захватом береговой линии, но отметил, что Беглов был технической фигурой, а не тем, кто реально стоял за «беспределом того времени».

«Он не конфликтный человек, не любит принимать резких решений. Вполне комфортный для работы и вообще больше не политик, а хозяйственник. Когда я стал депутатом, а он – исполняющим обязанности губернатора, то у нас состоялась добрая встреча, на которой мы решили, что заканчиваем воевать и начинаем с новой страницы. Что ему позволило так долго удержаться во власти? Он человек команды, который достаточно четко выполнил функцию блюстителя и отдал кресло Матвиенко, хотя, я думаю, на посту губернатора он был бы не хуже неё. Беглов солдат, который очень четко выполняет команды от руководства», – рассказывает Сергей Гуляев.

Он также вспоминает, что через год после того, как Валентина Матвиенко возглавила Петербург, Беглов стал начальником контрольного управления президента. Одним из его предшественников на этой должности был сам Владимир Путин. Как считает экс-парламентарий, 10 лет назад Александр Беглов легко мог сыграть даже роль Дмитрия Медведева, обеспечив транзит власти.

В 2000 – 2003 годах вместе с Александром Бегловым в администрации города в должности вице-губернатора и председателя комитета по строительству работал Александр Вахмистров. Он отметил, что неплохо знает нового врио губернатора Петербурга и долгое время поддерживал с ним отношения.

«Мне запомнился тот момент, когда Александр Дмитриевич стал исполняющим обязанности губернатора в 2003 году. Можно было просто отсидеться эти 3 месяца и ничего не делать, но вместо этого он совершал объезды, инспектировал подготовку к отопительному сезону, посещал предприятия. Главное его качество? В хорошем смысле этого слова «въедливость». Он хочет понять каждый вопрос до конца, разобраться во всем настолько, насколько это возможно. Всегда пытается дойти до сути проблемы», – рассказал Александр Вахмистров.

Открыто обрадовался приходу Беглова бывший с 1996-го по 2000 год вице-губернатором и председателем комитета по культуре тезка первого губернатора Петербурга Владимир Яковлев, которого называли «маленьким Яковлевым». Он отметил, что со стороны Беглова всегда было понимание и быстрая реакция. Однако главная причина для радости все же то, что Яковлеву не нравился Полтавченко – из-за недостаточной активности и продвижения им идеи строительства музея блокады на Смольной набережной.

Очень коротко отозвался о Беглове депутат ЗакСа Александр Кущак: «Нормальный человек, добросовестный работник».

Гораздо более развернуто высказался петербургский парламентарий Михаил Амосов.

«Я знаком с Бегловым с тех времен, когда он работал в правительстве нашего города. Общался лично, когда он был врио губернатора. Если не ошибаюсь, то диалог был по поводу проведения каких-то митингов. Насколько я помню, нам удалось найти какой-то компромисс. Технократом его назвать нельзя. С точки зрения стилистики работы и подхода к жизни, он – человек, сформировавшийся в советское время и в этом смысле не сильно отличающийся от Георгия Сергеевича. Насколько он будет открыт — посмотрим. Я не помню, чтобы он раньше активно занимал какую-то публичную позицию», – заявил Михаил Амосов.

Добрым словом в своем интервью «Фонтанке» вспомнил Александра Беглова первый губернатор Петербурга Владимир Яковлев, который смог назначить вновь прибывшего градоначальника своим замом лишь со второго раза – депутаты сначала отказались голосовать за Беглова, представленного как человека «неконфликтного, способного к конструктивному взаимодействию с различными ветвями госвласти города». Яковлев назвал его человеком, который хорошо знает город и, собрав хорошую команду, сможет привнести много хорошего в жизнь горожан.

«Александр Дмитриевич очень толковый и требовательный человек. Он совершенно не конфликтный, не будет ни спорить, ни мстить. Не будет как-то подминать под себя и всегда готов выслушать. Думаю, что нашему городу очень повезло с таким специалистом. Еще он очень много работает. Человек родился на юге, жил среди других национальностей. Он очень мужественный», – рассказал руководитель азербайджанской национально-культурной автономии Петербурга Вагиф Мамишев, который этой весной вместе с Георгием Полтавченко и Александром Бегловым выступал с речью со сцены СКК «Петербургский» на фестивале национальных культур.

У старожилов редакции «Фонтанки» фамилия Беглов вызвала ассоциации с пятиэтажкой на улице Шевченко, где в 2008 году в рекордно короткие сроки за 2,5 млн бюджетных рублей установили подъемник для одной парадной. Как тогда выяснила «Фонтанка», из близких к власти людей там жили лишь родственники Александра Беглова, который в те времена уже был заместителем руководителя администрации президента.

Вспомнили при упоминании нового врио губернатора также и восстановление Морского собора в Кронштадте. Он был председателем попечительского совета, в котором не последнюю роль играла жена премьер-министра РФ Светлана Медведева.

«Я помню его еще по петербургским делам до всех его высоких московских полетов. В восстановлении собора Александр Дмитриевич участвовал очень активно. Какой-то конкретной яркой ситуации не помню: там шла планомерная системно организованная работа и интеграция всех ресурсных возможностей. Я, например, не помню ни одного заседания, на котором возникали бы вопросы о каких-то проблемах или об отставании от графика», – рассказал главный редактор канала «Санкт-Петербург» Борис Петров, также входивший в попечительский совет Морского собора.

Поделился своими воспоминаниями об Александре Беглове и одиозный протоиерей Всеволод Чаплин. Через социальные сети он рассказал, что и.о. губернатора Петербурга, посещая храм святого Николая в Москве, часто и подолгу беседовал с местным юродивым. Кроме того, Чаплин припомнил, что после того, как он начал критиковать церковь и многие чиновники перестали с ним публично общаться, Беглов как ни в чем не бывало продолжал общение.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру».