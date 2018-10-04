Глава минобороны США: Москва понесет ответственность за попытки взломать сеть ОЗХО
Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что Россия должна ответить за попытку спецслужб взломать сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как пишет Reuters, об этом Мэттис заявил 4 октября на пресс-конференции в Брюсселе.
«Попытка взлома показывает пренебрежение Россией международными нормами, и все вовлеченные в эту ситуацию страны могут ответить Кремлю широким спектром разнообразных мер», – сказал глава Пентагона.
Он уточнил, что США и их союзники не собираются отвечать кибератаками на кибератаки, будут применены «иные ответные меры». Отметим, министр иностранных дел Великобритании уже пригрозил России новыми санкциями.
Справка:
Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17.