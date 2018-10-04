Глава минобороны США: Москва понесет ответственность за попытки взломать сеть ОЗХО

Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что Россия должна ответить за попытку спецслужб взломать сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как пишет Reuters, об этом Мэттис заявил 4 октября на пресс-конференции в Брюсселе.

«Попытка взлома показывает пренебрежение Россией международными нормами, и все вовлеченные в эту ситуацию страны могут ответить Кремлю широким спектром разнообразных мер», – сказал глава Пентагона.

Он уточнил, что США и их союзники не собираются отвечать кибератаками на кибератаки, будут применены «иные ответные меры». Отметим, министр иностранных дел Великобритании уже пригрозил России новыми санкциями.