В Петербурге отец зарубленного топором ребенка заключен под стражу. Он не смог объяснить мотив своего поступка

Петербуржец, зарубивший своего 11-летнего сына топором, заключен под стражу до декабря. Страшное преступление он объяснил вспышкой немотивированной ярости, вызванной алкоголем.

Меру пресечения вынес Ленинский районный суд, сообщает 4 октября Объединенная пресс-служба судов Петербурга. 43-летний Сергей Бабенко не смог объяснить мотив столь жестокого поступка. Он лишь отметил, что в состоянии сильного алкогольного опьянения испытывает приступы неконтролируемой ярости.

Напомним, трагедия произошла 2 октября в одной из квартир на Нарвском проспекте. Известно, что семья снимала жилье. По версии следствия, будучи смертельно пьяным, мужчина взялся за топор и нанес своему 11-летнему сыну множество ударов. От полученных травм мальчик скончался.