Угольщики Кузбасса уводят активы Израйлита у партнеров Ильи Трабера

Федеральная антимонопольная служба приостановила торги по продаже имущества банкротящегося ОАО «Транспортно-логистический комплекс» оцененного в 10.3 миллиарда рублей.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Уже почти год торги не могут состояться из-за отсутствия претендентов – ситуация изменилась после того, как активами ТЛК заинтересовалась фирма из Кемеровской области. «Фонтанка» видит связь между ее владельцем и конкурсным управляющим.

Актив стоимостью в 10 миллиардов

ОАО «Транспортно-логистический комплекс» считается основным активом миллиардера Валерия Израйлита. ФСБ подозревает Израйлита в мошенническом хищении 97.6 миллиона рублей, предназначенных для строительства Балтийской трубопроводной системы. Эта компания формально была связана с миллиардером тем, что он возглавлял ее совет директоров, но фактически в бизнес-сообществе ни у кого не вызывало сомнений: ТЛК – его основной актив в порту Усть-Луга.

С одной стороны компания владеет землей, на которой располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2», и построенной на этой земле недвижимостью. С другой стороны ей принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидорная компания, этим терминалом управляющая.

В январе 2017 года «Транспортно-логистический комплекс» начал банкротиться по инициативе ООО «Грос Ритейл», переуступившего право истребования долга у ТЛК некоему ООО «Новые коммунальные технологии», которое в бизнес-сообществе связывают с миллиардером Ильей Трабером. С тех пор в стивидорной компании «Морской торговый порт Усть-Луга» поменялись топ-менеджеры – теперь это Евгений Савкин, которого также видят одним из специалистов бизнес-империи Трабера. А на терминале «Юг-2» теперь переваливают уголь, чего раньше не было – таким образом комплекс на деле подтвердил свой статус многопрофильного.

Конкурсный управляющий ТЛК Андрей Мариничев пытается продать имущество банкротящейся компании с апреля 2018 года – и все безрезультатно: торги многократно отменялись в связи с отсутствием желающих в них участвовать. Злые языки, конечно же, говорили, будто люди Трабера готовят таким образом законные причины приобретения активов подешевле.

Актив действительно привлекателен: право аренды у различных структур (Росморречфлот, Кингисеппский район, правительство Ленобласти) земельных участков в порту Усть–Луга общей площадью почти 200 га, а также многопрофильный перегрузочный комплекс "Юг–2" с инженерной инфраструктурой, железнодорожными путями протяженностью 3,3 км и автодорогой 7,4 км, а также оборудованием, административными зданиями и т. д. Также более 800 млн рублей — это право требования долга к различным структурам, в том числе 734 млн рублей к АО "Морской торговый порт Усть–Луга".

Но несколько дней назад ситуация изменилась.

Привет, мы из Кузбасса…

3-го и 4-го октября в петербургском управлении Федеральной антимонопольной службы рассматривались жалобы двух юридических лиц, оказавшихся недовольными процедурой проведения торгов и увидевших в ней нарушение закона о конкуренции.

Хронологически первой поступила жалоба от ООО «Капитал М». Компания зарегистрирована в декабре 2017 года в Кемеровской области, ее генеральным директором и единственным владельцем является, по данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», некто Андрей Матюшин. В разделе «виды деятельности» «Капитала М» указана добыча и обогащения угля и антрацита.

Учитывая то обстоятельство, что на терминале «Юг-2» после смены топ-менеджеров занимаются перевалкой угля, интерес профильного бизнеса из Кузбасса вполне логичен. Интригует другое: Андрей Матюшин состоит в реестре арбитражных управляющих Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» – того самого Союза, другим членом которого является арбитражный управляющий «Транспортно-логистического комплекса» Андрей Мариничев.

Стоит добавить, что глава «Капитала М» – человек с медийной репутацией. Наши коллеги неоднократно писали про него в связи с недружественными поглощениями угольных активов Кузбасса в интересах кемеровского миллиардера Александра Щукина, который пребывает сейчас под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенническом завладении активами в Кемеровской области.

Наверное, поэтому забеспокоились те, кому уже почти год пророчили легкую добычу активов ТЛК – 10 дней спустя после «Капитала М» в Федеральную антимонопольную службу обратилась зарегистрированная на Кипре компания ACG Finance Limited. Выявить ее владельца не так просто, как владельца ООО из Кемерово, но ACG Finance Limited себя тоже не скрывает. Компания имеет представительство в Москве и вполне современный сайт, в котором гордится собственными достижениями, одним из которых указано ОАО «Усть-Лужский лесной терминал «Фактор». Наши коллеги из 47 News называют называют владельцем этой стивидорной компании бизнесмена Рамиса Дебердеева. «СПАРК-Интерфакс» видит и другие связи господина Дебердеева с ACG Finance Limited и с бизнес-империей Ильи Трабера.

В общем, в ходе продажи имущества банкротящегося ОАО «Транспортно-логистический комплекс» началось то, к чему всегда стремится Федеральная антимонопольная служба – конкуренция и гласность. После почти двух лет процедуры банкротства мы наконец-то видим, кто претендует на основной актив Валерия Израйлита.

Поврежденные файлы и пропуск ФСБ

«Капитал М» и ACG Finance Limited недовольны одним и тем же – особенностями организации торгов имуществом ТЛК.

Например, представитель кипрской компании Денис Ярославцев жалуется: его ACG Finance Limited является потенциальным покупателем имущества ТЛК, он запросил у о организатора торгов сведения об арендных договорах, обременяющих продаваемые активы. А договоры там долгосрочные – на 5, 10 и даже 49 лет с ООО «Новые коммунальные технологии». В своей жалобе представитель кипрского бизнеса написал:

«С учетом такого количества обременений … принятие решения без ознакомления со всеми условиями договоров аренды и договоров субаренды заведомо невозможно, о чем не может не знать организатор торгов. Без ознакомления со ставкой арендной платы нельзя определить, насколько выгодно и целесообразно приобретение выставленного на торги имущества. Если договоры аренды предусматривают право нового собственника расторгнуть их в одностороннем порядке, наличие такого права, или отсутствие такого права имеет крайне важное значение для принятия решения об участии в торгах, или не участии в торгах, особенно если учесть размер задатка, который составляет более 2-х миллиардов рублей…»

Далее в жалобе ACG Finance Limited начинается конспирология:

«Организатор торгов ответил на запрос, направив несколько писем по электронной почте, к каждому из которых были приложены архивные файлы, которые должны были содержать запрошенные договоры аренды в электронном виде. Однако, ни один из архивных файлов … не открывается, в связи с тем, что … в качестве приложений к письмам направлены поврежденные архивные файлы…»

В жалобе также описано заведомо невыполнимое, по мнению ее автора, предложение ознакомиться с документами на месте – на территории терминала. Это предложение, как следует из жалобы, поступило 19 сентября, в нем знакомиться с документами предлагалось 20 сентября, что, по мнению представителя кипрской компании, заведомо невозможно из-за необходимости пройти процедуру оформления пропуска в органах ФСБ – ведь терминал находится на приграничной территории.

Документы, с которыми не удалось ознакомиться представителям кипрской компании, это договоры субаренды имущественных объектов терминала «Юг-2», заключенные с ООО «Новые коммунальные технологии». И очень похоже, что у кипрской ACG Finance Limited и этого ООО одни и те же хозяева, связанные с миллиардером Ильей Трабером – что не может не наталкивать на мысль о затяжке времени.

Жалоба кемеровского ООО «Капитал М», в принципе, содержит аналогичные претензии, которые касаются нюансов организации торгов. Причем, в жалобе кемеровской компании конспирологии еще больше – там, например, описывается, как для ознакомления с документами представителю компании дали липовый адрес.

Торги оказались приостановленными, а питерское антимонопольное ведомство загрузилось исследованием изложенных в жалобах аргументов.

Создается впечатление, что за имущество арестованного Валерия Израйлита началась реальная конкурентная борьба, которая оказалась неожиданной для инициаторов банкротства «Транспортно-логистического комплекса».

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»