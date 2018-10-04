Не энергопаёк, а энергопакет. В правительстве объяснили соцнорму на свет, но от термина открестились

Правительство обдумывает не норму потребления электроэнергии, а градацию энерготарифов для россиян, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Такой «тарифный пакет» должен поставить на паузу рост цен для населения, но это не точно.

Как пишет РБК 4 октября, Дмитрий Козак объяснил введение так называемого энергопайка в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, речи о социальной норме потребления, когда плата резко увеличивается для превысивших лимит, нет. Корректнее говорить о градации тарифов.

Ограничивать население в электроэнергии в правительстве не собираются, утверждает чиновник. Предполагается только пересмотреть категории потребителей «в интересах абсолютного большинства граждан».

«Индексация тарифов на электроэнергию для подавляющего большинства жителей может быть на некоторое время даже приостановлена», – поделился ожиданиями вице-премьер. На данный момент одобрена общая концепция, но детально план ещё не проработан.

О том, что в России попытаются ввести норму на потребление электричества, стало известно из протокола сентябрьского заседания кабмина. Сообщалось, что потолок базового тарифа хотят закрепить на уровне в 300 кВт/ч с одного домохозяйства. Те, кто нажег больше 500 кВт/ч, будут платить по «экономически обоснованному» тарифу. Уложившиеся между этими показателями – по повышенному. Дмитрий Козак в целом одобрил схему, отметив, что сейчас к обычным гражданам относят и промышленных потребителей, которые платят за электричество по базовым тарифам. Предполагается, что установленного лимита населению будет достаточно, однако эксперты полагают, что тарифы могут вырасти для садоводств и больших семей.