ГК «Лидер Групп» стала номинантом конкурса «Строймастер – 2018»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер – 2018» ежегодно отмечает мастеров строительного дела.

Специалист по охране труда ГК «Лидер Групп», Ветеран труда Антонина Озерова стала участником конкурса в номинации «Лучший специалист по технике безопасности».

Соревнование организуется Правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке Профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области во взаимодействии с объединениями работодателей.

Конкурс проходит в несколько этапов и завершится 15 ноября. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится во Дворце Труда Санкт-Петербурга.

В церемонии примут участие сами конкурсанты, руководители компаний, представители Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители ЛенОблСоюзСтроя и профессиональных работодателей города и области, а также представители СМИ.

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