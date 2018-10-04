Эстонский филиал Danske Bank получил запрос из минюста США по делу об отмывании. В деле фигурируют российские деньги
Министерство юстиции США начало расследование по делу об отмывании денег через эстонский филиал крупнейшего датского банка Danske Bank. Финансовая организация заявила о сотрудничестве.
Об этом 4 октября сообщает сайт банка. Сроки расследования и последствия, к которым оно может привести, не определены. «Мы готовы сотрудничать, однако пока рано говорить о каких-либо результатах расследования», – говорит временный генеральный директор Danske Bank Йеспер Нильсен.
Ранее банк отчитался о результатах внутреннего расследования. Оно показало: через эстонское отделение граждане России и стран СНГ, всего 15 тысяч иностранцев, в период с 2007-го по 2015 год провели незаконных транзакций на 200 миллиардов евро. Глава Danske Bank заявил, что не справился со своими обязанностями и, хотя формально и не причастен к незаконной деятельности, подал в отставку.
Как передает РБК, Financial Times со ссылкой на аналитиков сообщает, что, в случае если расследование подтвердит нарушения, банку может быть закрыт доступ к американскому рынку.
Ранее сообщалось, что в отмывании российских денег подозревают и сотрудников банка Nordea. Уголовное дело в отношении россиянина пытаются возбудить власти Дании. Якобы деньги были отмыты в отделении банка в Копенгагене, речь идет о сумме в 34 миллиона евро.
Справка:
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер для расследования схемы по отмыванию денег в Danske Bank нанял юриста фонда Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и Магнитский, он погиб в СИЗО. Браудер инициировал так называемый «список Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Летом 2018 года Браудер потребовал у Генпрокурора Эстонии возобновить дело об отмывании денег.