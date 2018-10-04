Эстонский филиал Danske Bank получил запрос из минюста США по делу об отмывании. В деле фигурируют российские деньги

Министерство юстиции США начало расследование по делу об отмывании денег через эстонский филиал крупнейшего датского банка Danske Bank. Финансовая организация заявила о сотрудничестве.

Об этом 4 октября сообщает сайт банка. Сроки расследования и последствия, к которым оно может привести, не определены. «Мы готовы сотрудничать, однако пока рано говорить о каких-либо результатах расследования», – говорит временный генеральный директор Danske Bank Йеспер Нильсен.

Ранее банк отчитался о результатах внутреннего расследования. Оно показало: через эстонское отделение граждане России и стран СНГ, всего 15 тысяч иностранцев, в период с 2007-го по 2015 год провели незаконных транзакций на 200 миллиардов евро. Глава Danske Bank заявил, что не справился со своими обязанностями и, хотя формально и не причастен к незаконной деятельности, подал в отставку.

Как передает РБК, Financial Times со ссылкой на аналитиков сообщает, что, в случае если расследование подтвердит нарушения, банку может быть закрыт доступ к американскому рынку.

Ранее сообщалось, что в отмывании российских денег подозревают и сотрудников банка Nordea. Уголовное дело в отношении россиянина пытаются возбудить власти Дании. Якобы деньги были отмыты в отделении банка в Копенгагене, речь идет о сумме в 34 миллиона евро.