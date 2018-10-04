«Жидкие опоры. Баловство». Строители прокомментировали падение опоры Крымского моста

Железнодорожный пролет Крымского моста упал с опор в Керченский пролив 4 октября. Видео с места событий уже появилось в Сети. Ролик выложили строители, проезжающие мимо. За кадром они активно, с крепким словцом, обсуждают лежащий «вверх тормашками» пролет и «жидкие опоры», с которых он съехал. Рабочие рассуждают о том, сколько плавучих кранов понадобится, чтобы водрузить часть моста туда, где ей положено быть.

Строительство одного из самых длинных в Европе мостов стартовало в феврале 2016 года. Подрядчиком выступила компания «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. Смета строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. Автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Но визит президента России Владимира Путина внес свои коррективы. После него автомобильную часть запустили досрочно. Первым по мосту 15 мая проехал на «КамАЗе» лично глава государства. Грузовое движение по Крымскому открыли в ночь на 1 октября.